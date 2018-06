Nederlandse bondscoach Koeman: "Oranje had geen slecht figuur geslagen op dit WK" LPB

29 juni 2018

07u43 0

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft na de groepsfase van het WK in Rusland al enkele belangrijke conclusies getrokken. "Wat ik zie, bevestigt mij alleen nog maar meer in de keuze die we hebben gemaakt met Oranje", zegt Koeman in AD Sportwereld. "De manier van spelen, compact, met drie man centraal achterin en voorin snelheid om de ruimtes te benutten, dat is voor nu de juiste weg. Zo kan je het ontbreken van extra individuele kwaliteiten toch een heel eind compenseren."

Volgens Koeman zijn de onderlinge verschillen tussen de landen kleiner geworden. "Iedereen kan nu een goede organisatie neerzetten en goed verdedigen. Niet 60 minuten, maar 80, 85 minuten. Als je ziet hoe Zweden met beperkte middelen de wereldkampioen aan de rand van de afgrond bracht. En hoe Iran dat deed met Portugal, dan ben ik ervan overtuigd: Oranje had geen slecht figuur geslagen op dit WK. Absoluut niet."