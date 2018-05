Nainggolan in ‘Gert Late Night’: "Wat als er een nieuwe bondscoach komt? Dan keer ik nog steeds niet terug als Rode Duivel" XC

30 mei 2018

23u38

Bron: 'Gert Late Night' 23 WK voetbal Radja Nainggolan was vandaag te gast bij 'Gert Late Night'. In het VIER-programma kwam de populaire Belg nog eens terug op zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. "Ik ben het nog altijd aan het verwerken."

"Het blijft bij momenten moeilijk, zeker aangezien ik ook nog in reclamespotjes te zien ben. Dat doet pijn. Maar ik bekijk het positief: die niet-selectie is drie weken meer vakantie", klonk het bij Nainggolan.

"Toen Martínez mij in Rome kwam opzoeken, voelde ik dat hij een motief zocht om mij niet te selecteren. Hij zei dat ik een fantastische speler ben, maar dat hij mij niet de rol van AS Roma bij de Rode Duivels kan geven. Volgens hem had hij op dat moment nog niets beslist, maar voor mij was het duidelijk."

"Dat ik er niet bij ben voor tactische redenen? Ik speel al jaren in Italië, de meest tactische competitie. En mijn EK met de Rode Duivels was goed. Maar na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje lag ik er plots uit. Het klopt dat ik wel eens te laat ben gekomen, maar ik ben zeker en vast niet de enige nonchalante bij de Rode Duivels."

"Ik snap ook dat ik een voorbeeld voor de jeugd moet zijn. Maar dan had ik eerder leraar geworden. Ik vind dat er gepraat moet worden over de prestaties óp het veld. Niet wat ernaast gebeurt. En wat als er een nieuwe bondscoach komt? Dan keer ik nog steeds niet terug bij de Rode Duivels. Voor mij is het over. Mijn beslissing staat vast."

Radja Nainggolan: "Ik ben vermoeid van alles wat ik zie in de voetbalwereld"