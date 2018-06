Nainggolan, die bezongen wordt door fans, schaart zich in Antwerpse beach bar achter Rode Duivels MDB

02 juni 2018

21u09 0

Radja Nainggolan werd dan wel niet opgenomen in de WK-selectie, dat wil niet zeggen dat hij niet supportert voor de Rode Duivels. De middenvelder van AS Roma plaatste een video op zijn verhaal op Instagram. Daarop is te zien hoe 'Il Ninja' de oefenwedstrijd tegen Portugal op een groot scherm volgt. Gevolgd door drie spierballen als emoji's. Nainggolan is in Sunset Beach Bar een van de aandachtige toeschouwers. Een strandbar in Antwerpen aan de boorden van de Schelde.

In het Koning Boudewijnstadion kreeg de populaire, en ondertussen al voormalige, Rode Duivel steun van de toeschouwers. In de 25ste minuut scandeerden de supporters zijn naam. Op de tribunes haalden enkele fans zelfs een spandoek met daarop de afbeelding van Nainggolan en eentje waar #WeAreRadja op te lezen stond.

Zoals aangekondigd: het publiek zingt “Radja Nainggolan, olé olé”. Niet toevallig wanneer het spel wat stilviel #BELPOR pic.twitter.com/5ncgVm2SGx Stadion(@ VTMStadion) link