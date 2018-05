Nainggolan blijft ook na niet-selectie op marketingcampagnes staan Redactie

22 mei 2018

17u10

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is niet zinnens zijn marketingcampagnes te veranderen nu Radja Nainggolan niet weerhouden is in de voorselectie van bondscoach Roberto Martínez voor het WK in Rusland volgende maand. "Dat is niet aan de orde", zei KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Belga.

Verschiet niet wanneer u binnenkort een foto van Radja Nainggolan in het straatbeeld ziet met daarop het opschrift #redtogether. De marketing- en mediacampagne van de KBVB is een tijdje terug gelanceerd, maar die wordt niet aangepast. Ook niet nadat 'Il Ninja' door de bondscoach niet opgenomen werd in de ruime voorselectie.

"Onze campagne #redtogether blijft ongewijzigd", aldus Cornez. "Die geldt voor de Rode Duivels, maar ook voor de andere nationale ploegen en andere stakeholders van het Belgisch voetbal. En met die campagne willen we net de ploeg en de samenhorigheid in de verf zetten. Moet de KBVB dan ook telkens wanneer een speler uitvalt met een blessure de marketingcampagnes aanpassen?"

"Nainggolan heeft de Rode Duivels geholpen in de kwalificaties, maar zo zijn er natuurlijk nog andere spelers. Ook Divock Origi is er niet bij. Ook zijn niet-selectie verandert niets aan onze campagne."

Sponsors en andere partners van de KBVB kunnen zelf kiezen of ze de niet-geselecteerde Nainggolan opnemen in hun marketingacties. "Zij beslissen natuurlijk zelf hoe ze hun campagne invullen. Daar heeft de KBVB niets over te zeggen", zei Cornez nog.