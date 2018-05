Nadat hij na het EK nog verkozen werd tot 'Golden Boy' van het Europese voetbal, bereikt carrière van Portugese middenvelder absoluut dieptepunt Hans Op de Beeck

15 mei 2018

16u51 0 WK voetbal De jongen heeft tegenwoordig zijn eigen emoji, maar niet eens een plaatsje meer in de Portugese voorselectie voor het nakende WK voetbal.

Op het EK in 2016 in Frankrijk, waarin Portugal zich verrassend kroonde tot Europees kampioen, werd hij nog verkozen tot beste jonge speler van het toernooi. Een half jaar later mocht hij zich de enige echte Golden Boy noemen, het Europese talent van het jaar. Renato Sanches (20) is de naam.

Na dat EK, waarin hij indruk maakte met onder andere een knappe goal tegen Polen in de kwartfinale, maakte hij voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Bayern München. Maar bij de ‘Rekordmeister’ kon het talent de verwachtingen niet waarmaken en daarom werd hij dit seizoen verhuurd aan Swansea City. Maar ook in Wales kon hij zich nooit doorzetten. In het begin van het seizoen, toen Paul Clement nog de trainer was van de 'Swans', kreeg hij zijn kans, maar al snel werd duidelijk dat Sanches nog veel te licht weegt voor de Premier League. Na het ontslag van Clement verdween hij, deels door een aantal blessures ook, naar het achterplan en in totaal kwam hij slechts twaalf keer in actie in de Premier League. Op de laatste speeldag van het seizoen werd hem door Carlos Carvalhal, de huidige Swansea-coach, zelfs geen plaatsje op de bank gegund. Tot overmaat van ramp kon Swansea zich niet verzekeren van het behoud.

En nu is hij dus ook niet weerhouden in de 35-koppige voorselectie van Fernando Santos. Die riep hem na dat gewonnen EK nauwelijks op: slechts twee caps vergaarde hij nog, waaronder een invalbeurt van twee minuten veertien maanden geleden. Ondanks zijn desastreuze campagne bij Swansea, zou Sanches ook volgend seizoen nog in de Premier League kunnen toeven. Het pas gepromoveerde Wolverhampton toont interesse. De 'Wolves' worden getraind door Nuno Espirito Santo, landgenoot van Sanches. Ze beschikken ook over Ruben Neves, een aanvallende middenvelder die het voorbije seizoen indruk maakte en wel de Portugese voorselectie haalde. Bovendien heeft de Portugese 'supermakelaar' Jorge Mendes een stevige voet binnen in Molineux.

