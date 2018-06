Nabil Maâloul, bondscoach van Tunesië: "Wij willen de bal, ook tegen de Rode Duivels" Mathieu Goedefroy

05 juni 2018

08u17 1 WK voetbal Na meer dan een jaar zonder nederlaag is Tunesië opgeklommen naar plaats 14 op de FIFA-ranking. Geen wonder dat Tunesisch bondscoach Nabil Maâloul (56) vol vertrouwen aanschuift voor dit WK-interview. "Zware poule of niet, we gaan vol voor plaats twee."

Nu zondag pas nemen de Tunesiërs vanuit Krasnodar het vliegtuig naar Moskou, maar zeker is nu al dat er op de vlucht extra bagageruimte bijgeboekt mag voor kilo's zelfvertrouwen. Na oefenzeges tegen Iran en Costa Rica - kwartfinalist op het vorige WK - en gelijke spelen tegen Europees kampioen Portugal en Turkije zijn de Noord-Afrikaanse ego's opgepompt tot hun maximale omvang. De man die al die haantjes-de-voorste nog even op stok moet houden heet Nabil Maâloul. Een kennismaking.

U heeft er een uitstekend oefenparcours op zitten, meneer Maâloul.

"Dat klopt. Ik ben heel tevreden met onze prestaties van de voorbije maanden. Sinds maart 2017 verloren we geen enkele wedstrijd meer en onze plaats op de FIFA-wereldranglijst is historisch. Ik kan met een gerust hart stellen dat deze groep klaar is om een uitstekend WK te spelen."

