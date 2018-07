Na WK-fiasco begint Spanje aan heropbouw: Luis Enrique nieuwe bondscoach van 'La Roja' MDB

09 juli 2018

13u56 0 WK voetbal Het WK in Rusland draaide niet uit zoals gehoopt voor de Spanjaarden. Bondscoach ad-interm Fernando Hierro sneuvelde met 'La Roja' in de achtste finales tegen Rusland. Luis Enrique is de man die nu het roer overneemt van de Spaanse nationale ploeg.

🚨 OFICIAL | @LUISENRIQUE21, nuevo seleccionador de la @SeFutbol#BienvenidoLuisEnrique pic.twitter.com/DuPcxVPyDI Selección Española de Fútbol(@ SeFutbol) link

De 48-jarige Spanjaard was tussen 2014 en 2017 bijzonder succesvol bij Barcelona, waarna de voormalige middenvelder de rust opzocht en een sabbatjaar nam. Nu lijken de batterijen weer opgeladen zodat hij aan de slag kan bij de nationale ploeg van Spanje. Er is werk aan de winkel, want Spanje werd in de 1/8ste finale na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door gastland Rusland.

Luis Enrique is ook bij 'La Roja' uiteraard geen onbekende. Hij werkte 62 interlands af voor zijn land waarin hij twaalf keer scoorde. 'El Lucho' was ook actief op drie verschillende WK's, die van 1994, 1998 en 2002. Op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona pakte Luis Enrique ook nog de gouden medaille in het voetbal.

Het WK in Rusland begon trouwens ook met een valse noot voor de Spanjaarden. Net voor de start van de Wereldbeker werd de toenmalige bondscoach Julen Lopetegui ontslagen nadat bekend werd dat de trainer aan de slag zou gaan bij Real Madrid. Sportief directeur Fernando Hierro nam daarna de taak op zich, maar zoals hierboven vermeld gebeurde dat zonder al te veel succes. Gisteren besliste Hierro ook zijn functie als sportief directeur van de Spaanse federatie neer te leggen.

Luis Enrique, 48, zat zonder ploeg sinds zijn vertrek bij FC Barcelona in juni 2017. Hij was er drie jaar trainer en won onder meer de Champions League (2015), twee keer La Liga en drie keer de Copa del Rey.

De voormalige international, die voor Barça en Real uitkwam, begon zijn trainerscarrière in 2008 bij het B-elftal van Barcelona. In 2011 stapte Enrique over naar AS Roma, waar hij een seizoen bleef. Daarna zat hij een seizoen op de bank bij Celta de Vigo (2013-2014), alvorens in de zomer van 2014 coach te worden van Messi en co.