Na online doodsbedreigingen aan het adres van Colombiaan die snel rood zag, stelt politie een onderzoek in Hans Op de Beeck

21 juni 2018

18u27 0 WK voetbal In Colombia heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een reeks van online doodsbedreigingen aan het adres van Carlos Sánchez. Die zag in de Colombiaanse nederlaag tegen Japan al na drie minuten de rode kaart. Dat ze zulke bedreigingen maar beter ernstig nemen, weten ze in Colombia als geen ander: in 1994 werd Andrés Escobar vermoord nadat hij op de Wereldbeker in Amerika een eigen doelpunt gemaakt had.

Arme Carlos Sánchez. Hij pakte dinsdag de tweede snelste rode kaart ooit in de geschiedenis van de Wereldbeker, toen hij na Colombiaans gestuntel achterin de tegengoal trachtte te vermijden door met zijn arm een poging van Kagawa uit doel te houden. De ref kon niet anders dan Sánchez rood te geven, waarna de penalty omgezet werd door Kagawa en een tienkoppig Colombia finaal met 2-1 onderuit ging. Tot grote onvrede van de Colombiaanse fans. 25.000 onder hen dropen ontgoocheld af in de Mordovia Arena in Saransk, online ging het er een pak meer vilein aan toe. Een twitteraar postte een foto van Sánchez naast die van de betreurde Escobar, met daarbij de boodschap "Ik stel een droom voor".

Duizenden vonden het idee -gelukkig maar- verwerpelijk, maar er was ook bijval. "Wanneer Andrés Escobar neergeschoten werd voor een own-goal, dan zou Carlos Sánchez vermoord moeten worden en op zijn lijk geürineerd", luidde een van de antwoorden op de tweet. Volgens Colombiaanse media is de eenheid voor cybercriminaliteit op het onderzoek gezet om te achterhalen wie de bedreigingen tegen de middenvelder heeft geuit.

De zaak roept pijnlijke herinneringen op aan wat in 1994 met Andres Escobar gebeurde. Nadat hij op het WK in de VS tegen het gastland een owngoal had gemaakt, die mee aan de basis lag van de uitschakeling van Colombia, werd hij enkele dagen later in Medellin doodgeschoten. Ruim 100.000 mensen woonden zijn begrafenis bij. De dader werd een jaar later veroordeeld.

Zondag speelt Colombia in Kazan een cruciale partij tegen Polen, dat in groep H ook zijn openingsmatch verloor tegen Senegal. Zonder Sánchez: de gewezen middenvelder van Aston Villa die al 80 caps voor Colombia achter zijn naam heeft, zit dan een schorsingsdag uit.