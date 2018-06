Na Messi mag ook Ronaldo inpakken: efficiënt Uruguay knikkert Portugal uit WK Thomas Lissens en Xander Crokaert

30 juni 2018

21u54 121 Uruguay URU URU 2 einde 1 POR POR Portugal WK voetbal Frankrijk kent zijn tegenstander in de kwartfinale: Uruguay. De Zuid-Amerikanen waren met 2-1 te sterk voor Europees kampioen Portugal. Na Lionel Messi mag dus ook Cristiano Ronaldo zijn koffers pakken.

Beide ploegen begonnen gemotiveerd aan de partij. Na vijf minuten voetballen nam Cristiano Ronaldo Fernando Muslera een eerste keer onder vuur. De Uruguayaanse goalie stond paraat. Niet veel later lieten Luis Suárez en Edinson Cavani hun klasse zien. Een één-tweetje over pakweg dertig meter, waarna de PSG-aanvaller onhoudbaar binnenkopte. Een beauty.

Nadien hield Uruguay het zaakje onder controle. Portugal zocht het gaatje, maar vond dat niet. Ook na rust zag het er aanvankelijk goed uit voor de Zuid-Amerikanen, tot Pepe prompt een hoekschop voorbij Muslera buffelde. De eerste tegentreffer voor Uruguay op dit WK.

Een mentale tik voor Suárez en co? Neen. Integendeel. Zeven minuten later krulde Cavani zijn tweede van de avond tegen de touwen. Opnieuw een pareltje. Vervolgens beging Muslera een zeldzame blunder, maar Bernardo Silva liet de 2-2 liggen. Zijn schot zoefde over de gapende doelmond.

Spanning troef in Sochi. De Europese kampioen vocht om te overleven. Zonder succes. Een tweede treffer zat er niet in. Exit Portugal, exit Cristiano Ronaldo. Uruguay mag naar de kwartfinale. Maar: twintig minuten voor affluiten hinkte Cavani geblesseerd naar de kant. Einde WK?

Tactische analyse

Efficiëntie en een goede organisatie: de grote kracht van Uruguay. Ook vandaag weer. Bij de eerste doelpoging was het wederom meteen prijs. Nadien stond het blok er andermaal. Wat is dit elftal o zo moeilijk te ontwrichten. Maar een zevende clean sheet op rij zat er niet in - daar stak Pepe na een stilstaande fase een stokje voor.

Man van de match: Edinson Cavani

Met z’n efficiëntie heel belangrijk voor z’n team. Spitsbroer Suárez had bij de 1-0 een magistrale voorzet in huis, maar de afwerking van Cavani mocht er ook wel wezen. Niet eenvoudig op zo’n harde center. Nadien besliste 'El Matador' de partij met een heerlijke krul. Moest twintig minuten voor affluiten wel geblesseerd naar de kant. Bij Uruguay bidden ze dat de schade meevalt.

Leukste tweets

De verdediging van Uruguay dit WK. #urupor pic.twitter.com/bn9xbixZuM Marit de Roij(@ Tiramarit) link

De vrije trappen van Ronaldo lijken een beetje op mijn voornemens om in het weekend geen alcohol te drinken. Het idee is altijd nog wel aardig, maar er komt echt nooit iets van terecht. #URUPOR #WorldCup Nick(@ nickhoekman) link

Een altijd toepasselijk gifje wanneer Suarez speelt #URUPOR pic.twitter.com/dWdI8L4iXI Maurice Verschuur(@ MaximusAemilius) link

Meng Suarez met Theo Francken en je krijg Flip Kowlier.#URUPOR pic.twitter.com/Dwbs99wG2N Lieven Scheire(@ lievenscheire) link

Beste foto's