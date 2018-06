Na Lukaku ook ‘brace’ voor Kane: spits trekt voor rust flitsende Engelsen over de streep tegen Tunesië Thomas Lissens & Mike De Beck

17 juni 2018

21u42 5 Tunesië TUN TUN 1 einde 2 ENG ENG Engeland WK voetbal Dat wordt nog interessant, straks op 28 juni in Kaliningrad. Romelu Lukaku versus Harry Kane, een wedstrijd in de wedstrijd. Harry Kane bezorgde vanavond Engeland tegen Tunesië de zege met twee doelpunten: 1-2.

Flitsend en met veel jeugdig enthousiasme. Zo vatten de ‘Three Lions’ hun WK aan. De enorme kansen stapelden zich dan ook op, maar onder meer Raheem Sterling en Jesse Lingard waren plotsklaps vergeten hoe je ook weer een doelpunt maakt. Toch kreeg Engeland waar het recht op had. De Tunesische doelman Hassen (niet veel later geblesseerd naar de kant) pakte nog uit met een fantastische redding, op de rebound van Harry Kane had hij geen verhaal. Volledig tegen de gang van het spel in kwam Tunesië weer op gelijke hoogte. Sassi trapte de elfmeter via de vingertoppen van Pickford in doel. Engeland kon het hoge tempo niet aanhouden en de kansen bleven dan ook uit. Dan is er altijd nog Harry Kane. In de toegevoegde tijd stond de spits van Tottenham op de goede plek om het leer binnen te koppen. De eerste Engelsman sinds Gary Linker in 1990 die twee keer kon scoren op een WK. De verdediging van de Rode Duivels is bij deze gewaarschuwd.

Tactische analyse

Aanvallend voetbal, dat wil bondscoach Gareth Southgate op de mat brengen. In de eerste 45 minuten hadden zijn troepen die boodschap heel goed in de oren geknoopt. Trachten de snelle flanken aan te spelen, rekenen op de infiltraties. Het lukte hen ook om de vele lopende mensen aan te spelen, maar in de zestien ontbrak het de Engelsen vooral aan scherpte. De Tunesiërs waren dan weer zelf onmondig en wisten in het begin van de partij niet waar ze het hadden.

Man van de match: Harry Kane

Zoals een echte kapitein dat hoort te doen, trok Harry Kane zijn land over de streep. Tot twee keer toe als een echte goaltjesdief. De leeftijdsgenoot van Romelu Lukaku maakte vanavond zijn eerste doelpunten op een groot toernooi. Er zullen er allicht nog wel volgen.

De beste tweets:

And now he’s a match winner at the #WorldCup. So much respect @HKane #TunEng #SpursFamily pic.twitter.com/aw6Qgg6O7g Rafael van der Vaart(@ rafvdvaart) link

Harry Kane is our saviour 🙌 pic.twitter.com/HVbcmHhU9S Football Super Tips(@ FootySuperTips) link

The most hated man in England right now #TUNENG pic.twitter.com/DYbNeJHGrE Tanmay(@ manipalite) link

So how would England explain a mosquito attack WC game loss? #WorldCupRussia2018 #bugswarmattack #notmyfault pic.twitter.com/w2cc0gwWqz JMadStuds(@ MadStuds) link

De beste foto's: