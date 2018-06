Na historisch avondje in Sotchi: de duizelingwekkende statistieken van recordman Cristiano Ronaldo KDZ/MDB

16 juni 2018

12u45

Bron: Eigen Berichtgeving 0 WK voetbal Drie doelpunten had hij voor dit WK in zijn voorbije drie wereldbekers op zijn naam staan. Na één avond in Rusland verdubbelde Cristiano Ronaldo zijn WK-doelpunten in een klap en dat met zijn 51ste hattrick voor club en land . Een overzicht van de duizelingwekkende records en statistieken van 'CR7':

• Ronaldo is de derde Portugees die een hattrick lukt op een WK. Eusebio scoorde er 4 tegen Noord-Korea in 1966, Pauleta scoorde 3 keer tegen Polen in 2002.

• Ronaldo is de eerste speler die erin slaagt om een hattrick te scoren tegen Spanje op een EK- of WK-eindronde.

• Op zijn 33ste is Ronaldo de oudste speler die een hattrick scoort op het WK, hij breekt het record van Rob Rensenbrink die in 1978 30 jaar was toen hij drie goals maakte tegen Iran.

• Ronaldo heeft op acht grote toernooien op rij minstens één goal gemaakt. Als eerste ooit. Hij begon eraan in 2004 op het EK in eigen land.

• Hij heeft nu op vier verschillende WK’s gescoord. Daarmee trapte hij zich in een rijtje met Seeler, Pelé en Klose.

• De 3-3 die Ronaldo gisteren scoorde was zijn eerste vrijschopgoal ooit op een groot toernooi. Met zijn 44 eerdere pogingen had 'CR7' geen succes.

• Ronaldo, natuurlijk topschutter aller tijden van Portugal, scoorde gisteren zijn 84ste interlanddoelpunt. Daarmee doet hij even goed als de legendarische Hongaar Ferenc Puskas. Enkel de Iranees Ali Daei heeft nog meer doelpunten gemaakt voor zijn land, 109.

• Ronaldo doet sinds gisteren wel even goed als Europees topschutter aller tijden Ferenç Puskas. De Hongaar had wel minder wedstrijden nodig: 85.

• Spanje was het 35ste land waartegen Ronaldo tot scoren kwam. De Portugees scoorde al vier keer tegen Nederland, Estland en de Faeröer. Tegen Andorra, Armenië, Letland en Zweden was hij zelfs vijf keer trefzeker.