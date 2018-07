Na de kale knikker van Barthez, de snor van Rami: hoe Franse international ook met brandblusser het hotel helemaal op stelten zette Mike De Beck

17 juli 2018

09u41

Bron: TF1 0 WK voetbal Hoewel Adil Rami geen enkele minuut speelde op het WK in Rusland, had ook hij een aandeel in de WK-triomf van Les Bleus. Griezmann raakte de snor van de verdediger telkens voor de wedstrijd aan en zelfs bondscoach Deschamps deed het voor de finale. De Franse international vertelde op TF1 overigens ook dat het hotel op stelten stond na de gewonnen 1/8ste finale tegen Argentinië, waarop de vriend van Pamela Anderson het brandlusapparaat boven haalde.

In 1998 vertolkte de kale knikker van Fabien Barthez een bijgelovige hoofdrol in de weg naar de Wereldtitel. Voor de wedstrijd kuste Laurent Blanc het hoofd van de Franse doelman. In 2018 werd dat de snor van Adil Rami. De 32-jarige verdediger van Olympique Marseille zorgde met zijn behaarde bovenlip voor geluk voor de Fransen. Het was Antoine Griezmann die de bal aan het rollen bracht door voor een groepswedstrijd de snor aan te raken. Al snel volgden nagenoeg alle ploegmaats tot zelfs bondscoach Didier Deschamps. "Griezmann raakte de snor voor de finale aan en zelfs Deschamps deed het om geluk te brengen", vertelde Rami aan TF1. "Het is nu de meest bekende snor in Frankrijk. Ik ga hem houden."

Met Raphaël Varane en Samuel Umtiti zat het achterin bij Les Bleus ook wel snor, zodat Adil Rami enkel de bank hoefde te verwarmen. Al zorgde de vriend van Pamela Anderson wel voor de sfeer. Na de 4-3-zege van Frankrijk in de 1/8ste finale tegen Argentinië keerden de spelers in hoogste euforie terug naar hun hotel. Adil Rami die naakt Fortnite aan het spelen was, hoorde gestommel op de gang. Wanneer hij ging kijken, stak Benjamin Mendy zijn voet tussen de deur. "Les gars, we gaan iets geniaal doen in de kamer van Rami", riep de rechtsachter. Rami liet dat niet zomaar gebeuren en besloot zich te wapenen. "Ik rende naar buiten, haalde het brandblusapparaat tevoorschijn en wanneer ik ze tegen kwam: ghostbusters!" Nog maar eens een voorbeeld dat de sfeer goed zat in het hechte Franse team.

l’histoire d’adil rami et l’extincteur c’est nimp😭 “oh les gars venez on va faire hella dans la chambre d’adil rami” “QUOI?! j’ai dégoupillé l’extincteur et là ghost buster” pic.twitter.com/jnuj1jZrYt ‏ً(@ shielody) link

20 ans après le crâne de Barthez c'est la moustache d'Adil Rami qui semble porter bonheur aux Bleus !

À quelques heures du coup d'envoi de la Finale les marseillais se sont donné rendez-vous chez Le Barbier de Marseille, celui d’Adil !#luckystache #allezlesbleus #FRACRO pic.twitter.com/kYQi5hWFqB Provence Azur(@ ProvenceAzur_) link