Na de akker in Sarajevo, nu de plas in Quito: Argentinië moet kwalificatie op slechte grasmat veilig stellen JVDV & MDB

16u36 56 rv WK voetbal Het lijkt ondenkbaar: een WK zonder Lionel Messi. En toch dreigt Argentinië voor het eerst sinds 1970 de hoogmis van het voetbal te missen. Vannacht wacht het cruciale duel in Ecuador. Al kunnen 'La Albiceleste' zelfs bij verlies nog naar het WK. Een overzicht van de mogelijke scenario's.

Niet alleen de hoogte kan straks Argentinië parten spelen, ook de staat van het veld is niet meteen optimaal te nemen. Na de akker in Sarajevo is er nu ook de plas in Quito voor 'la Albiceleste'. Lionel Messi en co zullen het beste van zichzelf moeten geven op een doordrenkte grasmat in het Estadio Olímpico Atahualpa. En de statistieken zijn Argentinië ook niet meteen gunstig gezind. Het vorige onderling duel verloor Argentinië nog thuis van Ecuador en hun laatste zege op bezoek in Ecuador dateert al van 2001. Bekijk hieronder even de mogelijke scenario's voor vannacht. Elke kwalificatiewedstrijd in Zuid-Amerika wordt trouwens geleid door een Braziliaanse scheidsrechter omdat Brazilië al geplaatst is.

Bij winst:

Kwalificeert Argentinië zich rechtstreeks voor het WK als...

* Chili niet wint in Brazilië

* Of Peru en Colombia gelijkspelen

* Of Peru van Colombia wint met een kleinere marge dan Argentinië



Indien geen van deze drie zaken gebeurt, eindigt Argentinië vijfde en speelt het play-offs tegen Nieuw-Zeeland.

Bij een gelijkspel:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru verliest tegen Colombia

* Of Paraguay niet wint van Venezuela

* Of Chili met meer dan één goal verschil verliest in Brazilië

Bij verlies:

Speelt Argentinië play-offs als...

* Peru met een grotere marge verliest tegen Colombia dan Argentinië en Paraguay niet wint van Venezuela.

