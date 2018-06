Na 20 maanden is de Engelse bondscoach eindelijk uitgepuzzeld Kristof Terreur in Engeland

07 juni 2018

08u32 0 WK voetbal Vanavond, tegen Costa Rica, gooit Gareth Southgate zijn elftal een laatste keer om. Het laatste experiment. Na 17 interlands en 17 verschillende opstellingen denkt de Engelse bondscoach dat zijn stukjes eindelijk liggen waar hij dat wil. Een puzzelwerk van 20 maanden.

De Engelse bondscoach is een kind van de eighties. Rockfanaat met een breed smakenpallet. Als Bon Jovi op de radio passeert, durft hij de volumeknop een kwartslag naar boven te geven, maar over zijn favoriet album moest hij, onlangs in een podcast, toch een tijdje denken. Na wat rond-de-potgedraai over moderne muziek en de beats van tegenwoordig, zo divers en zo cultureel gekleurd, kwam hij toch met een antwoord: "Ik denk dat ik 'The Joshua Tree' zal moeten noemen, van U2." Een plaat uit 1987 met de klassiekers 'With Or Without You' en 'I Still Haven't Found What I'm Looking For'.

