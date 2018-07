Mythische Franse trainer heeft weinig hoop: "Belgen hebben twee 'buitengewone' spelers, wij niet één... Griezmann? Ik moet zijn eerste geslaagde dribbel op dit WK nog zien" Hans Op de Beeck

09 juli 2018

09u06 0 WK voetbal In Frankrijk heeft Guy Roux, 79 inmiddels, een mythische status bereikt. Nadat hij van 1952 tot 1961 speelde voor AJ Auxerre, trainde hij die club onafgebroken 44 jaar lang - de Arsène Wenger van de Ligue 1. Onze zuiderburen kennen hem ook als een man die nooit om een mening verlegen zit. Zoals ook in de aanloop naar Frankrijk - België.

'Les Bleus' maakten weinig indruk in de poulefase met Australië, Denemarken en Peru, al overleefden ze die wel vlotjes met 7 op 9. Vervolgens zette Kylian Mbappé het land op zijn kop met twee goals in een spectaculaire 4-3-zege tegen het Argentinië van Messi, waarna het Uruguay van Suarez en Godin in de kwartfinale vlot opzij werd gezet (2-0). Maar ook de Belgen uitschakelen in de halve finale, dat is voor Guy Roux een Franse brug te ver.

"België", dat is het antwoord van Roux op de vraag van Europe 1 wie er favoriet is morgenavond 20u in Sint-Petersburg. "Zij beschikken over twee 'buitengewone' spelers in hun rangen (we veronderstellen dat Roux doelt op Eden Hazard en Romelu Lukaku, nvdr), in tegenstelling tot Frankrijk dat er niet één heeft! Mbappé? Die heeft het niveau van Eden Hazard... binnen vijf jaar. 't Is te zeggen: hij is nu al heel goed, maar niet excellent zoals het huidige Belgische niveau", zegt Roux in de radioshow 'Bons baisers du Mondial'.

Guy Roux spaart ook het Franse paradepaardje Antoine Griezmann niet, op dit WK goed voor drie goals: penalty's tegen Australie en Argentinië en een schot tegen Uruguay waarop Muslera fors blunderde. Een match waarin de Atlético-aanvaller ook uitpakte met de assist voor de kopbalgoal van Varane. "Als je Hazard vergelijkt met onze spelers uit het aanvallende compartiment, zie ik er niet één die zo kan dribbelen als hij. De eerste geslaagde dribbel van Griezmann op dit WK moet ik nog zien." Roux looft onze aanvalskracht en staat er van te kijken hoeveel goals België al gemaakt heeft dit WK: 14 stuks. "Om aan dat aantal te geraken, hebben wij drie WK's nodig..."