Mulder weet het wel na penaltymisser Messi: "Hij moet me eens bellen want het is de hoogste tijd" Redactie

16 juni 2018

21u08

Bron: Sporza 0 WK voetbal Lionel Messi heeft zijn start gemist op het WK in Rusland. 'De Vlo' liet het na om zijn Argentinië op voorsprong te trappen tegen de stugge IJslanders en dat vanop de penaltystip (1-1). Iets wat Jan Mulder in zijn geheel eigen stijl niet meteen kon begrijpen.

"Messi doet wel meer fout volgens mij", vertelde de Nederlander in de studio van Sporza. "Volgens mij kan hij niet voetballen. Een penalty is één trap en ik denk dat hij zo'n 65 procent van zijn elfmeters mist."

Mulder heeft dan ook raad voor de Argentijnse sterspeler. "Hij zou me eens moeten bellen, want het is de hoogste tijd. Het is onbegrijpelijk voor zo'n fenomenale speler. Zo volharden in het foute. Zijn aanloop is te kort en hij twijfelt ook tijdens de aanloop. Hij moet echt les krijgen en wel vanuit Brussel."