Mulder: "Alle ellende begon op het WK in Brazilië waar Oranje per ongeluk derde werd" Jan Mulder

11u26 0 ANP WK voetbal Met zeven doelpunten verschil winnen tegen rechtstreekse concurrent Zweden. Ook Jan Mulder weet dat Nederland voor een 'mission impossible' staat. De HLN-commentator laat zijn licht schijnen over Oranje.

"Zelfs op een onbespeelbaar veld in Bosnië gaven de Rode Duivels een demonstratie van hun klasse. Dinsdag, wanneer Jan Vertonghen recordinternational wordt, zal het feest zijn in de Heizel. In hetzelfde uur wordt het Nederlands elftal begraven."

"Oranje was al langer doodziek, maar niemand sloeg alarm. 'Komt wel goed.' Tot geen landgenoot van Cruijff, Van Basten, Gullit, Seedorf en Van Persie wil het doordringen, dat Nederland op het niveau zit van Noorwegen, Azerbeidzjan, Finland, Estland en Litouwen. Men leeft in het verleden. 'Het is mogelijk,' antwoordde bondscoach Advocaat na de macabere vertoning in Witrusland op de vraag of het Nederlands elftal met 7-0 van Zweden kan winnen. De patiënt is overleden, de arts ijlt na."

Johan Cruijff Kerkhof

"Vreemde geluiden bereiken de buitenwereld. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam zal morgen weer bezet zijn door tienduizend kinderen, bedrijfsuitjes en groepen sponsoren die denken dat het koninginnedag is. Het geluid: een overdekt zwembad. In Nederland vinden ze dat vandaag de dag 'sfeer'."

"Alle ellende begon op het WK in Brazilië, waar Oranje met abject verdedigend voetbal onder leiding van Louis Van Gaal per ongeluk derde werd en in de roes van het 'succes' de Hollandse School, met alle beginselen van goed spel, begroef. De architect van de sportieve Oranje-dood staat morgen pontificaal vooraan op het Johan Cruijff Kerkhof. Louis heeft de hoofdrol in een even droevig als hilarisch drama, de kinderen zingen en de laatste sponsoren klappen hun handjes stuk."

ANP