Moeten we nu juichen of bleiten? Geweldige goal Januzaj levert België groepswinst op, maar ook potentiële kwartfinale tegen Brazilië

28 juni 2018

19u28 1211 Engeland ENG ENG 0 einde 1 BEL BEL België WK voetbal "Winst is niet prioritair", sprak Martínez deze week. Maar winnen deden we. Nog nooit voelde voetbal op het hoogste toneel zo vreemd aan.

In wat ongetwijfeld de meest bizarre Belgische interland ooit was, hebben de Rode Duivels hun foutloos Russisch WK-parcours ook in Kaliningrad verdergezet. Een heerlijk doelpunt van Januzaj snel na de pauze zorgde voor 0-1. Of dat in het ideale script van Martínez stond, is nog maar de vraag. Ontgoocheld om het verlies, laat staan dat ze alles uit de kast haalden om gelijk te maken, leek Engeland nooit. Alleen de nabije toekomst zal uitwijzen of dit surreëel avondje Kaliningrad onze WK-droom goed of slecht deed. Nu wacht Japan maandag om 20u. Bij winst volgt de kwartfinale topfavoriet Brazilië, als zij voorbij Mexico geraken.

Negen wissels voor Martínez –alleen Courtois en Boyata bleven staan- acht voor Southgate, die WK-topschutter Kane op de bank hield. Het was even wat zoeken voor de Belgen met al die nieuwe gezichten, maar haast al het gevaar was Belgisch. Tielemans trapte over, een poging van Fellaini na knappe borstcontrole werd afgeblokt. Belgische gele kaarten voor Tielemans en Dendoncker, toonden hoe bevreemdend deze partij was. Alsof we verder uitliepen op Engeland. 5-2 voor ons wat betrof de gele kaarten. Het tempo zakte zienderogen. Van een match met inzet was nauwelijks sprake. Fluitjes maakten zich meester van het Kaliningrad Stadium.

Live beelden van het moment waarop Tielemans geel pakt. #BELENG pic.twitter.com/HoRXQf0IAG John Geens(@ JohnGeens) link

Maar in het begin van de tweede helft kon het 'draw-scenario' de prullenbak in. Tielemans liet eerst na uit te halen en bediende daarna Januzaj. Die twijfelde niet. Zijn eerste goal voor de Duivels in zijn negende interland. Dat leken de Engelsen wel best te vinden. Toen ze toch eens een dot van een kans kregen en Rashford door de buitenspelval geloodst, bestond de Man Utd-spits het om naast te trappen. Slim of niet? Ach, dan winnen we, indien Japan voor de bijl gaat, toch maar ook gewoon van de Brazilianen, niet?

Man van de match: Adnan Januzaj

Hij was de verrassing in de selectie. Weggedeemsterd bij Man United, Dortmund en godbetert Sunderland, weer boven water gekomen in La Liga. En opgevist door 'Don Roberto', die weet dat klasse permanent is. De lichtvoetige Kosovaarse Belg mocht opdraven op de plaats van Mertens en was in de eerste helft al een van de meest levendige Duivels, met onder andere een goeie voorzet op Fellaini waarna Batshuayi bijna scoorde. Snel na de pauze, was daar zijn moment. Even wat vrijheid in de zestien, naar binnen kappen en heerlijk in de verste bovenhoek uithalen met links. Heerlijke goal en een dikke Duivelse middenvinger richting de Premier League. Onze analist Degryse over Januzaj: "Goed met het oog op de rest van het toernooi, dat je weet dat je zo’n type op de bank hebt zitten als je dat op het einde van een wedstrijd nodig hebt."

