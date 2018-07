Modric haalt zwaar uit naar Engelsen: "Jullie hadden nederiger moeten zijn en meer respect tonen. Een grote fout" Hans Op de Beeck

12 juli 2018

11u49 60 WK voetbal Luka Modric, de Kroatische kapitein die ook gisteren weer een geweldige partij speelde, wees er na de in verlengingen gewonnen halve finale duidelijk op hoe Engeland hen extra hard had gemotiveerd.

"Engeland heeft Kroatië onderschat. Journalisten, analisten, we hoorden alleen maar dat wij moe zouden zijn en kansloos waren", aldus de strateeg van Real Madrid. "Dat was echter een grote fout. Wij hebben dat allemaal gehoord en gelezen en daar extra kracht uitgeput. Wij stapten op het veld met de gedachte: 'We zullen eens laten laten zien wie er vanavond moe zal zijn'. Ik denk dat we ons punt wel bewezen hebben. Engeland had meer respect moeten tonen en nederiger zijn. Want zowel fysiek als mentaal domineerden wij, in alle aspecten van het voetbal ook. Nog voor de verlengingen hadden we het eigenlijk moeten afmaken."

"Dit is een droom die uitkomt", vervolgde Modric. "Een moment om héél fier op te zijn, we schrijven geschiedenis. Of dit het beste moment uit mijn carrière is? (Modric won met de Koninklijke al vier keer de Champions League, nvdr). Zeker en vast één van de mooiste. En als we zondag ook nog eens de finale winnen, is het zonder twijfel het allermooiste." De Fransen zijn gewaarschuwd.

Een Kroaat die zijn hartje kon ophalen na de zege van de Kroaten, was Goran Ivanisevic. Hij neemt op de All England Club deel aan het seniorentoernooi van WImbledon. Of hij na onderstaand interview in Engeland nog altijd even populair is, valt te betwijfelen. "Jullie dachten al dat jullie gewonnen waren, met al dat 'Football is Coming Home'-gedoe", sprak Ivanesivic. "De trofee ging al naar Engeland komen. Jullie zijn de besten en de mooisten. Heel arrogant. Jullie komen naar huis, maar ik hoop niet met een trofee."

