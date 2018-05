Michel D'Hooghe: "Rusland krijgt geen enkele rol in antidopingcontroles op WK" LPB

24 mei 2018

10u23

Bron: The Times 1 WK voetbal Rusland zal tijdens het komende WK op geen enkele manier betrokken worden in de antidopingcontroles na de wedstrijden. Dat zegt Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, in de Britse krant 'The Times'. "Zo kan niemand de schuld op Rusland afschuiven als er iets fout gaat."

Rusland krijgt geen enkele rol in de antidopingcontroles op zijn eigen WK (14 juni-15 juli). Michel D'Hooghe is daarover formeel. De baas van de medische commissie van de FIFA geeft tekst en uitleg in 'The Times'.

"Van het prille begin tot het einde zullen de controles geschieden zonder de minste Russische interventie", zegt D'Hooghe. "Dat begint al óp het veld. Begeleiders zullen de spelers die een plasje moeten maken van het veld naar een speciale ruimte brengen. Het is de FIFA die die mensen zal aanduiden, maar het zullen geen Russen zijn."

Ook in het lokaal waar de antidopingcontroles plaatsvinden, zal geen Rus te bespeuren zijn. D'Hooghe: "Er zullen enkel dokters en medisch personeel van de FIFA aanwezig zijn. Spelers mogen zich wel laten bijstaan door een delegatielid en een dokter van hun land. Voor de rest wordt er niemand toegelaten. Alle stalen zullen verzegeld worden en overgebracht naar het antidopinglab in Lausanne. Ik heb de mensen in Rusland verteld dat er als iets fout gaat, ze voor de eerste keer niet zullen bekritiseerd worden. Het is immers hun verantwoordelijkheid niet."

Rusland bevindt zich sinds 2016 in het oog van een dopingstorm. In een rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren kwam aan het licht dat meer dan 1.000 Russische atleten betrokken waren in een door de staat gestuurd dopingsysteem. Ook voetballers waren in de affaire betrokken. Rusland heeft het bestaan van het dopingsysteem altijd ontkend.