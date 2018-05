Mexicanen trekken bijzonder ambitieus naar Rusland: "Wij kunnen wereldkampioen worden" Redactie

26 mei 2018

09u22

Bron: Belga 0 WK voetbal De Mexicaanse spelers en staf hebben in Los Angeles, drie dagen voor de oefenwedstrijd tegen Wales, hun ambities uitgesproken voor het komende WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli). De Mexicanen spraken straffe taal en gaven aan te streven naar een finaleplaats.

"We geloven dat een finale mogelijk is", stak de Colombiaanse bondscoach Juan Carlos Osorio van wal. "Als topsporters is het ons recht te geloven. We werken immers hard voor ons doel. In Rusland zal het publiek een Mexicaans elftal zien dat altijd zal spelen om te winnen en dat haar eigen spel zal proberen opleggen. We hebben de mogelijkheden om ver te geraken."

Verdediger Hector Moreno, die bij Real Sociedad ploegmakker is van Rode Duivel Adnan Januzaj, was nog positiever ingesteld. "Wij kunnen wereldkampioen worden", opende hij fors. "Er kan vanalles gebeuren tijdens het WK, maar wij moeten zorgen dat we naar Mexico kunnen terugkeren zonder de minste spijt. We weten dat we voor de buitenwereld geen favoriet zijn voor de eindzege, maar ik weet dat het mogelijk is. Het land gelooft in ons. We staan voor grote uitdagingen."

Mexico begon de voorbereiding met een groep van 28 spelers. Osorio moet vijf van hen op 4 juni nog teleurstellen. In de groep van 28 is doelman Guillermo Ochoa (Standard) een vaste waarde. Middenvelder Omar Govea (Moeskroen) werd niet opgeroepen. Na de partij tegen Wales speelt 'El Tri' op 2 juni ook nog vriendschappelijk tegen Schotland.

De Mexicanen, die op de voorbije zes WK's telkens sneuvelden in de tweede ronde, zijn in Rusland ondergebracht in groep F. Daarin wacht hen confrontaties met Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).