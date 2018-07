Mexicaanse bondscoach Osorio noemt "komediant" Neymar "een schande voor het voetbal" DMM

02 juli 2018

19u28

Bron: Belga 0 WK voetbal Nadat zijn land op het WK in de achtste finales met 2-0 uitgeschakeld werd door Brazilië, had de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio geen goed woord over voor "Man van de Match" Neymar. "Door één speler hebben we weer veel tijd verloren. Hij is gewoon een schande voor het voetbal", vertelde de 56-jarige Colombiaan, zonder Neymar bij naam te noemen.

Twintig minuten voor tijd lag Neymar plots kermend op de grasmat, nadat Miguel Layun even gemeen op zijn enkel was gaan staan. "Daardoor zijn we uit ons ritme gekomen. Het was een slecht stukje toneel voor de ogen van de hele wereld, een slecht voorbeeld voor onze kinderen. Door zijn opvoering werd het spel liefst vier minuten onderbroken. Zoiets zou niet mogen kunnen. De arbitrage legt al te vaak de wedstrijd stil voor zo'n komedianten."

"Tot dan hadden we goed gespeeld. We hadden het balbezit en hadden veelal de controle over de wedstrijd. We hebben tegen een team als Brazilië getoond wat we in onze mars hebben, maar we zijn nog te weinig accuraat. Om nog vooruitgang te boeken, moeten onze jongens bij de grote clubs in Europa gaan spelen."

Over zijn toekomst bij het Mexicaanse elftal wou Osorio nog niets kwijt. "We zullen wel zien. Nu is nog niets zeker." Osorio kreeg in Mexico veel kritiek, maar na de knappe zege tegen Duitsland en de kwalificatie voor de achtste finales, sloeg de stemming om.