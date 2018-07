Meunier in de clinch met Franse sportjournalist: "Op welk moment stel ik de zege van Les Bleus in vraag?" MDB

13 juli 2018

14u09

Bron: Twitter/Le Parisien 0 WK voetbal Het laatste woord is nog niet gezegd over Frankrijk - België. Na de halve finale werden er enkele sneren uitgedeeld over het verdedigende spel van Les Bleus en een Franse sportjournalist kon het niet laten om daarop verder te borduren. Thomas Meunier liet zich echter niet kisten en diende de man van antwoord.

"Anti-voetbal", noemde Thibaut Courtois het. Vooral de manier waarop Kylian Mbappé tijd rekte, kon er bij veel Belgen niet in. Daar had Thomas Meunier het gisteren op de persconferentie ook over. "Ik hoop dat Mbappé geen slechte invloeden rond zich heeft", citeerde het Franse Le Parisien de Rode Duivel na die persbabbel. De Franse sportjournalist Denis Brogniart kroop daarop in zijn pen om het volgende op Twitter te plaatsen: "Mogen we ons inbeelden dat de Belgische spelers en met name Thomas Meunier stoppen om de spelers van Frankrijk aan te vallen om hun nederlaag te rechtvaardigen?"

On peut savoir à quel moment je remets la victoire des bleus en question? Je parle d'un comportement. C'est possible d'ouvrir les liens et de lire les articles? C'est quand même pas trop compliqué d'agir avec logique et recul. Thomas Meunier(@ ThomMills) link

De boodschap op Twitter kwam ook aan bij Thomas Meunier. De speler van Paris Saint-Germain liet het daar niet bij. "Mogen we weten op welk moment ik de overwinning van Frankrijk in vraag stel? Ik heb het over een gedrag. Is het mogelijk om de links te openen en de artikels te lezen? Het is toch niet zo moeilijk om logisch en terughoudend te handelen."

Verderop in het artikel van Le Parisien staat dan ook de volledige uitleg van Thomas Meunier over het tijd rekken van zijn ploegmaat Mbappé te lezen. "God weet dat Kylian supergetalenteerd is, dat het een super talent is. Ik hoop dat hij geen slechte invloeden rond zich heeft. Ik denk dat hij na verloop van tijd zal begrijpen dat als er nog gepraat wordt over spelers zoals Ronaldo of Zidane en andere spelers die ondertussen gestopt zijn, dat het is omdat het grote talenten waren, maar ook omdat hun attitude een voorbeeld was. Als Kylian - die de middelen heeft om de legende te betreden zoals die spelers - zich daarop richt, dan zal hij daar de vruchten van plukken. Zoveel is zeker."

Meunier die als speler van Paris Saint-Germain uiteraard in Frankrijk vertoeft, koesterde ook geen wrok tegenover Les Bleus. De rechtsachter was een van de eersten om de Franse nationale ploeg te feliciteren na de 1-0-zege van de Haantjes. "Chapeau aan de nationale ploeg van Frankrijk voor de kwalificatie! Ga nu tot het einde", klonk het op Twitter enkele uren na de finale.

Chapeau à l'@equipedefrance pour la qualification. Allez au bout à présent! Quant à nous, IL NOUS RESTE UN MATCH! Écrivons l'histoire du foot belge avec une magnifique 3ème place! Samedi, ce sera #REDTOGETHER ! #TÔTOUTARD #WEAREBELGIUM 🇧🇪🖤💛❤ pic.twitter.com/LUPHAyOLsm Thomas Meunier(@ ThomMills) link