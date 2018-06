Meteen op koers! Beauty Mertens neemt druk van de ketel en ook Lukaku haalt uit, maar Degryse waarschuwt: "Tegen Tunesië zal het toch beter moeten" ODBS TLB en GVS

18 juni 2018

18u46 1600 België BEL BEL 3 einde 0 PAN PAN Panama WK voetbal Opdracht meer dan volbracht. De Rode Duivels hebben met een 3-0-zege tegen Panama een prima WK-start genomen. Neen, lang niet alles was goed – zeker voor de pauze- maar drie mooie goals in de tweede helft maakten véél goed. Vooral de opener van Mertens was een beauty, waarna ook Lukaku vertrouwen tankte met twee knappe goals. We zitten op koers.

Nog geen vijf minuten, zo lang gaven de Duivels in de openingsfase de indruk dat ze de Kanaaljongens gingen opeten als een scampi. Carrasco en Mertens misten, al was de beste kans voor Hazard na een dramatische terugspeelbal van kapitein Torres. Eden profiteerde niet, waarna het Belgische niveau met zienderogen zakte. Al op het kwartier riep Vertonghen iedereen bij de les. Te trage opbouw, een oud zeer dat weer aan de oppervlakte kwam. Terwijl Panama een bus parkeerde voor de eigen goal waarop zelfs Mourinho jaloers zou zijn. Flitsen van De Bruyne en Hazard dan maar. Torres werkte met het risico op een own-goal weg, terwijl Penedo toonde dat hij niet alleen qua looks op Gigi Buffon lijkt. Dan toch geen FC Kanaalboys uit het katholiek sportverbond, dit Panama.

Wat een verschil na de rust. Met dank aan Dries Mertens. Tot dan ongelukkig, maar plots met een héérlijke ingeving. Volley, over Penedo de verste hoek in. Wat een bom. Hartjes voor de Duivelse fans. Even was het nog slikken, toen Carrasco in de rug gepakt werd door rechtsachter Murillo. Courtois toonde zijn kunnen, Vertonghen riep het Fisht Stadium opnieuw bij elkaar. Waarna de Duivels toonden wat ze in hun mars hebben. Twee kansen kreeg een tot dan onzichtbare Lukaku, twee keer kon Penedo vissen. Eerst na geweldig voorbereidingswerk van Hazard en De Bruyne, de tweede op counter op assist van Eden. Tien op tien voor efficiëntie. Zijn 38ste interlandgoal alweer. De druk van de ketel. 3-0, zelfs al was het tegen jongens die na de match vooral uit waren op de shirts van Hazard en co, toch een statement.

Degryse, na 90': "Kwetsbaarheid verdediging baart me zorgen"

Eind goed, al goed. De tweede helft was een stuk beter. Zeker na de 2-0 kwamen de Rode Duivels niet meer in de problemen. Helemaal bevredigend was deze match niet. Maar misschien is dat niet eens zo'n ramp. Stel dat je als een turbo aan het WK begint, dan gaat dat misschien ten koste van de scherpte tegen Tunesië – een match waar je er wél meteen zal moeten staan. Want de scherpte ontbrak vandaag toch wel."

"Het is niet goed dat Panama enkele goede kansen kreeg. Zelfs bij een krappe 1-0-voorsprong. Toen stuurde de bondscoach ook bij naar een viermansdefensie. Dat is toch een teken dat Martinez de waarschuwingssignalen serieus nam. Die kwetsbaarheid van de verdediging baart me eigenlijk het meeste zorgen. Tegen een beter land betaal je dit cash. Het is hopen dat Kompany en Vermaelen snel fit geraken. Misschien moeten we dan sowieso overstappen naar een viermansdefensie."

"Uiteindelijk wonnen we nog comfortabel, dankzij twee knappe goals ook. Missie volbracht, maar tegen Tunesië zal het toch beter moeten."

Degryse, na 45': "In balbezit speelde we maar met z'n zevenen"

“We kregen wel wat kansen, maar deze eerste helft was ruim onvoldoende van de Rode Duivels. Ik miste scherpte. Er was véél te weinig druk vooruit. Eén keer deed De Bruyne dat goed, en er kwam ook een goede kans uit voort. Maar voorts waren we veel te laks. Als je een tegenstander tijd en ruimte geeft om te voetballen, krijg je het altijd moeilijk op een WK. Ook als die andere ploeg Panama heet.”

“Er waren veel mindere prestaties. Meunier, bijvoorbeeld, was zeer matig. Maar ook Hazard was ongelukkig. Pas na 37 minuten lukte zijn eerste dribbel. Teleurstellend. Carrasco: hetzelfde. Verkeerde keuzes, overhaast.”

“Ook opvallend: in balbezit speelden we maar met z'n zevenen. De drie centrale verdedigers schoven nooit in, waardoor we hoger op het veld zwaar in ondertal bleven. Er moet één van die jongens achterin initiatief nemen, om een Panamees uit zijn positie te lokken en zo ze uit verband te spelen. Dat deden we niet. Je merkte dat de Belgen op elkaar begonnen te mekkeren. Nee, dit was niet best. Zorgwekkend."

Onze man van de match: Dries Mertens

Waar zijn vizier in de eerste helft nog niet 100 procent goed afgesteld stond of hij niet altijd de meest gelukkige beslissing nam, zorgde Mertens voor het verschil met een prachtgoal na de pauze. Niet alleen een erg belangrijk doelpunt op het juiste moment, ook de schoonheid ervan was likkebaarden. In het rijtje der allermooiste goals op dit WK tot dusver, naast Coutinho en Cristiano. Een goal die heel wat druk van de ketel nam, waarna Panama de egelstelling moest verlaten en de Duivels konden freewheelen naar een deugddoende zege. Als de goal van Mertens één iets bevestigt, is het dat we kunnen scoren vanuit alle hoeken en door eender wie. Aanvallende luxeproblemen voor Martínez - daar droomt elke bondscoach van op een WK."

De tweets:

Wat een prachtig beeld.



Winnen of verliezen: danken mag altijd. #BELPAN pic.twitter.com/PDqSOFFOtI Rimme Mastebroek(@ rimmemastebroek) link

20 - Belgium are unbeaten in their last 20 matches (W15 D5), their last loss came in Sept 2016 vs. Spain (0-2). Contenders. pic.twitter.com/jFPRkPYCBm OptaJohan(@ OptaJohan) link

'I got in the squad *ahead* of Radja' 👀 pic.twitter.com/woPJkl4HBV Squawka News(@ SquawkaNews) link

Deze hou ik bij voor de volgende keer dat iemand beweert dat er in Molenbeek geen Belgen wonen. #BELPAN pic.twitter.com/tGzpXQlWlf Evelien Chiau(@ _evelienc) link

Romelu Lukaku has scored in nine of his last ten games for #BEL:



⚽⚽⚽

⚽

⚽

⚽⚽

⚽

⚽⚽

❌

⚽

⚽⚽

⚽⚽



15 in total. 😈 pic.twitter.com/YkhaDWxQ0O Squawka Football(@ Squawka) link

5 - Only Jan Ceulemans (6) has scored more goals in major tournaments (World Cup and EUROs) for Belgium than Romelu Lukaku (5, level with Marc Wilmots). Target.#BEL #BELPAN #WorldCup OptaJoe(@ OptaJoe) link

Wat heeft Mertens met zijn haar gedaan #BELPAN pic.twitter.com/SaLx4GDIcQ Nina Deeben ⚯͛(@ everydayNina) link

Jaaaaa! 1-0 in Sotsji, door een prachtgoal van Driest Mertens. En prachtcommentaar van Peter Vandenbempt. #BELPAN pic.twitter.com/ruHae5xAeP Radio 1(@ radio1be) link

De quotes:

Lukaku: "In de eerste helft was het moeilijk voor iedereen. We speelden te veel via het centrum. Er was ook wat stress. Elke keer als we iemand voorbij gingen, trapten ze na. De tweede helft zijn we ook agressiever gaan spelen en werd het makkelijker voor ons."

Martínez: Het feit dat de andere favorieten het in hun eerste wedstrijd hebben laten afweten wil zeker niet zeggen dat wij wereldkampioen worden.

Mertens: "Je hebt bij de start zo veel zin om te lopen, maar het is precies of de benen niet mee willen. Je ziet het bij elke ploeg in de eerste wedstrijd. Ik hoop dat het in de tweede beter gaat."

De Bruyne: Verdedigend hebben we enkele fouten gemaakt. Maar elke wedstrijd is moeilijk en anders. De eerste speeldag van een WK is de moeilijkste. Iedereen wil zich namelijk tonen. Maar er zullen altijd nieuwe moeilijkheden zijn. Het is aan ons om die op te lossen. Het maakt niet uit op welke manier dat gebeurt. Hoe je een wedstrijd wint is niet van belang, het hoeft niet per se mooi te zijn."

Martínez: "Ik was tevreden over de manier waarop we gereageerd hebben. Die goal van Mertens was belangrijk, zo kreeg Panama een mentale klap. Daarna ging het vlotter, ik ben ook blij dat we een 'clean sheet' kunnen voorleggen."

Lukaku: "Ik ze een paar weken geleden: dit is een tornooi. Laten we genieten. Misschien dat er na dit WK veel jongens stoppen. Laat ons genieten van misschien een laatste keer bij elkaar zijn. En alles geven. Het zou zonde zijn het land niet te geven wat het verdient"