Met Eden voor de fun, wat denk je coach? Uw krant wil tweede eindigen en in Moskou blijven Niels Poissonnier & Stephan Keygnaert in Rusland

27 juni 2018

11u00 0 WK voetbal De discussie woedt fel. Bij Villa Sporza. Aan de toog van uw stamcafé. En op het dakterras van het pershotel in Krasnogorsk. Moet België er tegen Engeland vol voor gaan? Uw krant vindt van niet. Wij willen de beste zijn... op 15 juli. Vandaar deze basiself. Wat denk je, coach?

Het Guchkovo Sports Centre in Dedovsk, gisterochtend. Tien blauwe en negen oranje hesjes - van alle veldspelers kreeg alleen de afwezige Lukaku er geen. Het speculeren kon beginnen. Zeker na wat Roberto Martínez een dag eerder had verkondigd: "Het is zeker een optie om de hele ploeg te veranderen."

Engeland wordt een non-match. Da's nu al duidelijk. Want veel belangrijker dan die derde, overbodige groepswedstrijd, is het parcours dat straks volgt. Daarom de ingrijpende keuzes die de bondscoach zal maken. Hoeveel dat er precies zullen zijn - zeven, acht, negen? - , daar is Martínez nog niet uit. Hij wacht de laatste training van vandaag én de nieuwste medische updates over enkele spelers af.

Uw krant begrijpt alvast de gedachtegang. Ook wij willen, net als de Rode Duivels, in Moskou blijven - moeten vliegen naar Rostov, Kazan en Sint-Petersburg, dat kruipt in de kleren. Maar de hele ploeg daarvoor overhoop gooien, dat hoeft voor ons niet.

De boodschap is wel duidelijk, zeker? Amuseer jullie, heren Duivels. Wie er morgenavond ook speelt, het draait voor één keer níet om de drie punten

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN