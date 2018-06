Met Eden voor de fun, wat denk je coach? Uw krant wil tweede eindigen en in Moskou blijven Niels Poissonnier & Stephan Keygnaert in Rusland

27 juni 2018

11u00 0 WK voetbal De discussie woedt fel. Bij Villa Sporza. Aan de toog van uw stamcafé. En op het dakterras van het pershotel in Krasnogorsk. Moet België er tegen Engeland vol voor gaan? Uw krant vindt van niet. Wij willen de beste zijn... op 15 juli. Vandaar deze basiself. Wat denk je, coach?

Het Guchkovo Sports Centre in Dedovsk, gisterochtend. Tien blauwe en negen oranje hesjes - van alle veldspelers kreeg alleen de afwezige Lukaku er geen. Het speculeren kon beginnen. Zeker na wat Roberto Martínez een dag eerder had verkondigd: "Het is zeker een optie om de hele ploeg te veranderen."

Engeland wordt een non-match. Da's nu al duidelijk. Want veel belangrijker dan die derde, overbodige groepswedstrijd, is het parcours dat straks volgt. Daarom de ingrijpende keuzes die de bondscoach zal maken. Hoeveel dat er precies zullen zijn - zeven, acht, negen? - , daar is Martínez nog niet uit. Hij wacht de laatste training van vandaag én de nieuwste medische updates over enkele spelers af.

Uw krant begrijpt alvast de gedachtegang. Ook wij willen, net als de Rode Duivels, in Moskou blijven - moeten vliegen naar Rostov, Kazan en Sint-Petersburg, dat kruipt in de kleren. Maar de hele ploeg daarvoor overhoop gooien, dat hoeft voor ons niet.

De boodschap is wel duidelijk, zeker? Amuseer jullie, heren Duivels. Wie er morgenavond ook speelt, het draait voor één keer níet om de drie punten

Risico's achteraan

Zo doe je Thibaut Courtois geen plezier door hem morgenavond in Kaliningrad op de bank te zetten. Hij kickt op statistieken. Een WK-match laten schieten omdat er niet moet gewonnen worden, past echt niet binnen zijn gedachtegang. U moet weten: Courtois is de man die er de voorbije jaren op aandrong om in zowat elke oefeninterland van de Rode Duivels onder de lat te staan. Slechts heel sporadisch gunde hij Simon Mignolet eens zijn kans - vijf keer, de afgelopen drie jaar. Niet omdat hij iets tegen zijn concurrent heeft, wel omdat Courtois zo veel mogelijk interlands wil keepen. Daar waar hij recht op heeft, neemt hij ook. Simple comme bonjour.

Achterin opteren we voor het trio Alderweireld - Kompany - Vermaelen. Dat is inderdaad niet zonder risico's. Vincent Kompany trainde gisteren pas voor de tweede keer met de groep, nadat hij begin juni tegen Portugal was uitgevallen met een scheurtje in de lies. En toch. Een uurtje wedstrijdritme opdoen tegen Engeland, lijkt ons niet verkeerd. Op voorwaarde dat de bondscoach aan Kompany duidelijk maakt dat hij zich tegenover zijn vrienden uit de Premier League níet moet bewijzen - de drang om te tonen dat hij de beste is, haalt het soms van zijn verstand.

Herinner u zijn Champions Leaguewedstrijd op Barcelona, waar Kompany té ijverig stond te verdedigen. Minstens een helft spelen tegen Engeland zou hem hoe dan ook goed doen. En voor wat welkome zekerheid zorgen, als we straks in de achtste finales staan. Je wil Kompany toch niet uit het niets à bloc laten spelen tegen pakweg Colombia?

Voor Thomas Vermaelen geldt een soortgelijke argumentatie. Met dat verschil dat hij al een paar dagen langer de trainingen hervat heeft. Vermaelen is tegen Engeland de logische vervanger van Jan Vertonghen, die sinds Panama flirt met een schorsing bij een nieuwe gele kaart. Een win-winsituatie dus. Vertonghen wordt beschermd, met het oog op de achtste finale, terwijl Vermaelen wordt klaargestoomd voor het geval de bondscoach hem straks nodig heeft.

Neem daarbij nog Alderweireld - hij speelde na Nieuwjaar amper bij Tottenham - en je hebt onze driemansdefensie.

Fellaini mag inlopen

Op rechts is de keuze evident: Nacer Chadli. Om twee redenen: Meunier staat op geel gevaar en Chadli bewees de voorbije weken en maanden dat hij er de perfecte back-up is. Hij kan eventueel ook de linkerflank voor zijn rekening nemen, maar daar gaat onze voorkeur uit naar Thorgan Hazard - volume, techniek en snelheid. Op verdedigend vlak niet de beste optie, da's waar, maar we willen dan ook niet winnen. En bovendien gun je zo Yannick Carrasco wat rust. Geen overbodige luxe, gezien zijn opspelende knie en de weinige rustdagen tussen de laatste groepswedstrijd en onze achtste finale.

Moussa Dembélé & Marouane Fellaini: ziedaar ons centraal middenveld. Dembélé: da's poetry in motion. Balvastheid en vista. De ideale vervanger van Axel Witsel ook - 't was geen toeval dat Dembélé op zijn plaats stond tegen Portugal, toen die eerste nog last had van de knie. En Fellaini gaan we straks, met zijn kracht en gestalte, nog nodig hebben. Laat hem maar wat inlopen tegen Engeland, zodat De Bruyne dinsdag - in het ideale scenario - fris is om de deur naar de kwartfinale elegant te openen.

Ook Dries Mertens mag gespaard worden. Die ijszakken op zijn beide kuiten en zijn hamstring, na de match tegen Tunesië, lagen er niet toevallig op. Mertens werd het voorbije seizoen in Napels uitgeperst - het gevolg van een te kleine kern, dromend van het ultieme: de scudetto. De kwaaltjes aan zijn lichaam rechtvaardigen in onze ogen geen basisplek tegen Engeland - 't is straks dat het telt, Dries. Youri Tielemans verdient overigens een volwaardige kans, na zijn korte, maar veelbelovende invalbeurt tegen Tunesië. Hij is tenslotte de "toekomst van het Belgische voetbal", dixit Martínez. Dan kan je hem maar beter eens volwaardig laten proeven van een WK.

Niet te enthousiast, Michy

We horen het u al denken: 'Als Mertens op de bank zit, dan mag Eden Hazard volgens jullie dus ook niet spelen?'

Wel...

Eden is een geval apart. Ons hart haalt het van de ratio als het over de aanvoerder gaat. Eden zorgt voor plezier. En aangezien het morgenavond toch voor de fun is - zowel uw krant als Martínez wil het liefst tweede eindigen - , kan je evengoed Eden zich wat laten amuseren. Zijn kuit doet geen pijn meer en aan 70 procent is hij nog altijd een attractie. Wat denk je, coach? Wedden dat Eden gewoon eens knipoogt en knikt als u hem vraagt of hij wil spelen?

Rest er nog één positie. Die van diepe spits. Aan Batshuayi om zich te tonen, nu Lukaku nog wat sukkelt met zijn enkel. Doe dat evenwel niet té nadrukkelijk, Michy. Het draait tegen de Engelsen níet om winnen, maar om net achter hen tweede te eindigen in de groep. Wil iemand dat vandaag en morgen - liefst zelfs tíjdens de match - geregeld eens influisteren bij Michy? Want in al zijn enthousiasme zou hij er zomaar twee kunnen inschieten, waardoor teammanager Piet Erauw alsnog een verplaatsing naar Rostov, en wie weet later ook naar Kazan en Sint-Petersburg moet zien te regelen.

De boodschap is intussen wel duidelijk zeker? Amuseer jullie, heren Duivels. Wie er morgenavond ook speelt, het draait voor één keer níet om de drie punten. Just have fun. Een 2-2'tje, met indien nodig één gele kaart meer dan de Engelsen, volstaat...

Martínez mag wat ons betreft deze elf het veld opsturen