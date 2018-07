Met dit initiatief wordt de WK-strijdbijl tussen België en Frankrijk begraven: "Hebben te veel gemeen om elkaar te beledigen" MDB

21 juli 2018

11u16 0 WK voetbal De stevige uitlatingen van Thibaut Courtois en Eden Hazard na de halve finale tussen Les Bleus en de Rode Duivels konden er bij vele Fransen niet in. Beide supportersgroepen stonden plots lijnrecht tegenover elkaar. Zodoende zelfs dat de zuiderburen onze vlag gebruikten als synoniem voor het woord De stevige uitlatingen van Thibaut Courtois en Eden Hazard na de halve finale tussen Les Bleus en de Rode Duivels konden er bij vele Fransen niet in. Beide supportersgroepen stonden plots lijnrecht tegenover elkaar. Zodoende zelfs dat de zuiderburen onze vlag gebruikten als synoniem voor het woord "seum, frustratie" . Een opmerkelijk initiatief probeert de Belgen en de Fransen nu weer te verzoenen.

Avec @GirardHeloise1, la Française, et moi le Belge, le pacte franco-belge est total. Le foot est une fête et doit le rester bordayl !!! Héloïse, je l'adopte pour toujours. Allez, faites de même.#AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais

🇫🇷🇧🇪 ❤ pic.twitter.com/UbgZ7JvVyy Mateusz(@ Mateusz) link

#AdopteUnBelge. Twee jaar geleden vonden heel wat Belgische fans met die hashtag onderdak in Lille, net over de grens. Daar haspelden de Rode Duivels namelijk hun kwartfinale van het EK af tegen Wales. Na de hele hetze rond de speelstijl van Les Bleus op het WK wordt die hashtag nieuw leven ingeblazen. Met #AdopteUnFrancais eraan gekoppeld.

Het is Mateusz Kukulka die het positieve verhaal op poten zette. De professor aan de Brusselse Hogeschool ISFSC, specialist in sociale media en blogger wil beide landen weer verenigen. "We hebben besloten om te proberen om de trend om te keren", klinkt het op zijn website. Waarna hij ook even terugkeert naar het EK in Frankrijk van twee jaar geleden. "Ondanks de nederlaag tegen Wales was het een groot feest dankzij het welkom en de vlekkeloze ontmoetingen in de mooie stad Lille."

"Twee jaar later kijken we nog altijd op die manier naar België, Frankrijk en het voetbal: temidden in een groot feest, met veel pintjes bier - al is dat niet noodzakelijk -, met vreugdekreten, stress, aanmoedigingen, knuffels en 'Allez les Belges! Allez les Bleus!' Wij Fransen en Belgen hebben te veel gemeen om onze tijd te besteden aan het beledigen van elkaar op sociale media."

Kukulka vraagt om een foto te posten met de twee hashtags waarop Fransen en Belgen weer hand in hand door het leven gaan. En die oproep viel niet in dovemansoren. Zo richtte de stad Brussel zich op Twitter al tot Parijs en de Franse hoofdstad ging gretig in op het aanbod.

Oui ! 🇫🇷🇪🇺🇧🇪



Cela fait même très longtemps que l'on s'est mutuellement adoptées : https://t.co/CjF3x0VoYz 😊 #AdopteUnFrancais #AdopteUnBelge Paris(@ Paris) link

@Tomorrowland this week-end ✨ Let’s reunite France 🇫🇷 & 🇧🇪 Belgium https://t.co/7VStfrqZKm pic.twitter.com/CAx0yNUHnH Martin Solveig(@ martinsolveig) link

#AdopteUnFrancais Il y a 2 ans, j'ai officiellement adopté ma française et depuis j'ai trop le swag. pic.twitter.com/8UBOHQuqDO Marc Dubuisson(@ Unpied) link

Sur ma façade bruxelloise, France et Belgique se moquent des chamailleries footballistiques et profitent d'une petite brise pour s'enlacer tendrement 😜 #AdopteUnFrancais #AdopteUnBelge pic.twitter.com/mYfb9u29Ej numer0six(@ numer0six) link

On a pas tous le seum ! #AdopteUnFrancais #AdopteUnBelge 🇧🇪🇫🇷🤝 pic.twitter.com/7j10vRFTgT Jean354(@ Jean354_) link

#AdopteUnBelge #AdopteUnFrancais

Il y a un peu plus de 2 ans, Mars 2016, Bruxelles touché par des attentats...

Dans un autre contexte, cette caricature aurait été bienvenue aussi, après cette 1/2 finale au lieu de "🇧🇪er" cette haine entre supporters pic.twitter.com/OpfV6VP84w FanDesDiablesRouge 🇧🇪(@ We_Are_Belgium_) link

Je viens de voir sur twiiter que l 'amitié veut être relancée entre français et belges et bien pendant ce mondial , j 'ai rencontré sur twiiter un écrivain belge @SamCarda et il est juste super !! Une belle amitié ! #adopteunbelge pic.twitter.com/BKx1rXbCbz Christine&les livres(@ Aupaysdesbooks) link

Ma famille est en Belgique 🇧🇪

Mon travail est en France 🇫🇷

Mes amis sont des deux 🇧🇪🇫🇷#AdopteUnFrancais#AdopteUnBelge pic.twitter.com/ddtGFvIU63 Alban Barthélemy(@ AlbanBty) link