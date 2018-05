Messi tempert de verwachtingen: "Zomaar wereldkampioen worden, zo zit het niet in elkaar" Mike De Beck

28 mei 2018

11u51

Bron: El Trece 0 WK voetbal Lionel Messi tempert de Argentijnse verwachtingen. In een interview met El Trece liet de ster weten dat hij maar al te graag een prijs met Barcelona wil inruilen voor een prijs met de nationale ploeg. "Een hoofdprijs winnen met de nationale ploeg, dat is iets uniek", aldus 'de Vlo'.

Een WK met de U20 en een gouden medaille op de Olympische Spelen. Tot zover de prijzenkast van Lionel Messi in het shirt van de Argentijnse nationale ploeg. Aangevuld met drie zilveren medailles weliswaar, want in drie finales ging hij met zijn land de boot in (WK 2014 en de Copa América in 2015 en 2016). In Rusland wil de sterspeler van Barcelona dan ook maar al te graag de hoofdvogel afschieten. "Natuurlijk wil ik een prijs met Barcelona inruilen voor een prijs met Argentinië. Een hoofdprijs winnen met de nationale ploeg is iets uniek", vertelt Messi.

Hij voegt er ook vrijwel meteen aan toe dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. "De mensen moeten weten dat we niet als favorieten naar daar gaan. We hebben een groep met heel goede en belangrijke spelers, maar we moeten niet gaan roepen: 'We worden wereldkampioen want we zijn de beste'. De realiteit zegt iets anders. We zijn ook goed voorbereid, maar zomaar wereldkampioen worden, zo zit het niet in elkaar."

Waarna hij groep D heel even tracht te ontleden. "IJsland heeft op het EK al laten zien dat het andere landen het moeilijk kan maken en in hun kwalificatiecampagne eindigden ze voor Kroatië, die andere concurrent van ons. Kroatië heeft een middenveld dat goed voetbalt en ze willen heel de wedstrijd de bal. Een beetje een Spaanse stijl, maar dan op een iets lager niveau. Nigeria bevalt ons nooit (in november van vorig jaar won Nigeria nog een oefenpot met 2-4 tegen Argentinië red.). Natuurlijk willen we eerste worden in de groep, maar het zal niet makkelijk worden."

Zes maanden bij Newell's Old Boys

Er werd ook even over de toekomst van Messi in clubverband gepraat. "Het is duidelijk dat in Europa Barcelona mijn enige club zal worden. Dat wordt elke keer steeds duidelijker." De Argentijn maakt er echter geen geheim van dat hij op het einde van zijn carrière eventueel terug wil keren naar Newell's Old Boys. De club die hij op dertienjarige leeftijd al verliet. "In Argentinië zou ik alleen voor Newell's spelen, ook al is het maar voor zes maanden."