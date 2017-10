Messi, Ronaldo, Buffon en nog acht andere wereldsterren die straks het WK (dreigen te) missen YP

13u03 1 Rv WK voetbal Vanavond en vannacht worden de kaarten geschud: welke landen plaatsen zich nog voor het WK en van welke moeten de spelers de verrichtingen in Rusland komende zomer volgen vanop de zetel? Wij stelden hieronder een (weliswaar uiterst aanvallende) ploeg samen met elf wereldsterren die het WK (mogelijk) aan hun neus zien voorbij gaan.

Doel: Gianluigi Buffon

Italië won gisteren met veel moeite bij Albanië, waardoor het in groep G met 23 punten als tweede eindigt na het ongenaakbare Spanje. Dat betekent dus dat de troepen van Giampiero Ventura het via de barrages zullen moeten klaren, maar daarin lopen ze bijvoorbeeld mogelijk Europees kampioen Portugal tegen het lijf. Gianluigi Buffon kan dus nog niet op beide oren slapen.

Getty Images

Linksachter: David Alaba

David Alaba, de Oostenrijkse ster van Bayern München, zag het lot van zijn land afgelopen donderdag al bezegeld. Toen speelden ze 1-1 gelijk tegen Georgië, de 0-1 van gisteren bij Macedonië bracht dus geen soelaas meer. De Oostenrijkers eindigen in groep D troosteloos als vierde met 15 punten.

Photo News

Centrale verdediger 1: Javier Mascherano

Een van de vele Argentijnse sterspelers die de boot dreigt te missen. In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties zijn de gekste scenario's trouwens nog mogelijk, maar de 'Albiceleste' wint vannacht toch maar best in Ecuador.

AFP

Rv

Centrale verdediger 2: Virgil Van Dijk

Ook voor de centrale verdediger van Southampton en de Nederlandse nationale ploeg ziet het er wel érg benard uit. Oranje, momenteel derdes in groep A met 16 punten, moet het straks met liefst zeven goals verschil zien te halen van Zweden (19 punten), de huidige tweede in de stand. Slagen onze noorderburen in dat mirakel, volgen er eerst nog barrages. Leider Frankrijk (20 punten) ontvangt vanavond Wit-Rusland.

ANP

Rechtsachter: Antonio Valencia

Ook Ecuador weet sinds afgelopen donderdagnacht met zekerheid dathet geen plaats heeft in Rusland komende zomer. Antonio Valencia, de rechtsachter en aanvoerder van Manchester United, kan zijn vakantie dus ook op een andere manier invullen.

photo_news

Verdedigende middenvelder: Arturo Vidal

Nog eentje uit die knotsgekke Zuid-Amerikaanse kwalificatie die mogelijk achter het net vist: Arturo Vidal. De Chileense aanjager van Bayern München kondigde begin vorige maand aan dat het WK mogelijk zijn laatste kunstje wordt bij de nationale ploeg, maar dan moet hij zich samen met zijn landgenoten dus eerst nog wel zien te plaatsen voor de eindfase.

EPA

Linkerflank: Cristiano Ronaldo

We hebben hem in onze ploeg iets lager geposteerd dan gewoonlijk, maar dat komt natuurlijk door de offensieve weelde die er is. Als Cristiano Ronaldo vanavond thuis wint met Portugal tegen Zwitserland, dan is het WK-ticket een feit. Winnen de Portugezen niet, dan moeten er barrages worden gespeeld. En winnen tegen Zwitserland wordt geen sinecure, want de fiere leider kan met 27/27 tot dusver een perfect rapport voorleggen.

REUTERS

Rechterflank: Gareth Bale

Gareth Bale zag vanop de tribunes van het eigen Cardiff City Stadium gisteren hoe Ierland het barrageticket alsnog afsnoepte van Wales. In groep D is Servië rechtstreeks geplaatst, de Welshmen eindigen als derde.

Getty Images

Aanvallende middenvelder: Lionel Messi

Dé hoop van de Argentijnse natie in deze barre tijden. Ontbindt hij op zowsat 2.850 meter boven de zeespiegel vannacht zijn duivels tegen Ecuador?

AFP

Aanvaller 1: Sergio Agüero

Net zoals voor Mascherano en Messi dreigt voor Sergio Agüero een lange zomervakantie. Extra zuur voor hem is dat hij zijn land niet kan helpen, gezien hij een paar weken terug gewond raakte bij een auto-ongeluk. Dario Benedetto, zijn vervanger in de voorhoede, kon hem in de wedstrijd tegen Peru alvast allerminst doen vergeten.

AFP

Aanvaller 2: Pierre-Emerick Aubameyang

Ook Pierre-Emerick Aubameyang en Gabon kunnen het WK op hun buik schrijven. Met nog een wedstrijd te gaan in groep C van de Afrikaanse kwalifcatie tellen ze vijf punten. Leider Marokko (9 punten) en uitdager Ivoorkust (8) maken op zes november onderling uit wie met het enige WK-ticket in die groep gaat lopen.

AP