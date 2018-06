Messi en Salah schitteren in WK-commercial Adidas, bij Nike vervult Braziliaanse Ronaldo wéér hoofdrol Redactie

05 juni 2018

12u33

Bron: AD.nl 0 WK voetbal Nog negen nachtjes slapen, dan begint in het Luzhniki-stadion in Mosko u het WK voetbal met de openingswedstrijd Rusland-Saoedi-Arabië. Het sein voor kledinggigant Adidas om uit te pakken met een likkebaardende commercial.

In het reclamespotje zijn hoofdrollen weggelegd voor onder anderen Lionel Messi, Mo Salah, Dele Alli, Luis Suárez, Paul Pogba, David De Gea en Gabriel Jesus. Ook David Beckham, Zinédine Zidane en José Mourinho duiken op.

adidas Football on Twitter Create the answer. #HereToCreate -- @gabrieljesus33 @D_DeGea @Dele_official @JesseLingard @LuisSuarez9 @MoSalah @MesutOzil1088 @PaulPogba @BernardoCSilva @CH14_ https://t.co/lTWAV6Hb3m

Na de commercial van Adidas is het wachten op die van grote rivaal Nike. Gisteren presenteerde de kledingsponsor een commercial over het Braziliaanse elftal, waarin gewezen superster Ronaldo (opnieuw) een hoofdrol vervult. 'O Fenomeno' schitterende in 1998 in het tv-spotje op een vliegveld. Twintig jaar later doet Brazilië het onder meer met Thiago Silva, Coutinho én de iets dikkere Ronaldo dunnetjes over.

