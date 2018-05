Mertens zal Nainggolan missen en hoopt hem “trots te maken”, waarna Radja meteen reageert Redactie

22 mei 2018

19u34

De niet-selectie van Radja Nainggolan blijft de gemoederen bedaren. Dat de middenvelder van AS Roma niet naar Rusland mag, is ook een thema bij de Rode Duivels zelf. Zo postte Dries Mertens op Instagram: “We zullen je missen. Hopelijk kunnen we je trots maken.” Radja reageerde meteen: “Ik hoop dat jullie het einde halen. Ik supporter voor jullie, mijn vrienden.”

Ook Nicolas Lombaerts -zelf niet geselecteerd- neemt het op voor Nainggolan. "Respect man! Gewoon niet te begrijpen. Je hebt MAAR de halve finale van de Champions League gespeeld, niet goed genoeg voor de balans in het team blijkbaar. Succes bij AS Roma!" Toby Alderweireld hield het dan weer bij een bemoedigend vuistje, gevolgd door de Belgische vlag.