Mertens voor onze camera: "Hoge verwachtingen, maar moeten eerst de groepsfase door"

Mathieu Goedefroy

29 mei 2018

14u35 0 WK voetbal Dries Mertens predikt realisme, een kleine drie weken voor de start van het WK in Rusland. De Rode Duivel sprak vanmiddag met de pers in het Belgian Football Centre in Tubeke. "We moeten eerst nog de groepsfase door."

"Het is altijd leuk om hier te zijn", stak een ontspannen Dries Mertens van wal. "Alle Rode Duivels spelen nu al zoveel jaar samen, je begint mekaar echt wel door en door te kennen. We zijn stilaan een groep maten geworden."

Toch is er ook de honger naar een trofee. "Ik denk dat deze groep de capaciteiten heeft om een WK te winnen ja", zegt de aanvaller van Napoli. "Als je ziet bij welke clubs we allemaal spelen, dan weet je dat er iets mogelijk kan zijn. Vier jaar geleden zei iedereen al dat we een goede ploeg hadden, maar we hebben nu meer ervaring en er spelen nòg meer spelers op een heel hoog niveau."

Toch wil Mertens ook waarschuwen voor gemakzucht. "Ik weet dat iedereen hoge verwachtingen heeft, maar de eerste opdracht is nog altijd om de groepsfase door te geraken. Iedereen is nu stilaan fit, dus het is tijd om naar dat eerste doel toe te werken. Dat gaan we hier de komende dagen dan ook doen." Zelf heeft Mertens het gevoel dat hij fris zit. "We hebben een paar dagen vrij gekregen. Ik heb er van geprofiteerd om het huwelijk van een ploegmaat bij te wonen en thuis te rusten. Dat heeft me deugd gedaan."

Over de niet-selectie van Radja Nainggolan wilde de kleine spits niet al te ver meer uitwijden. "Het is jammer voor hem en voor de spelersgroep, maar de coach is de coach. Hij beslist."