Mertens: "Die tegengoal mag op WK niet vallen" XC

11 juni 2018

23u05 0 WK voetbal De Rode Duivels trekken dankzij een deugddoende 4-1-zege tegen Costa Rica met een uitstekend gevoel naar Rusland. Dries Mertens was dan ook na afloop tevreden, al was hij minder gelukkig met de tegengoal .

"Die 0-1 had niet mogen vallen. Als dat op het WK in Rusland gebeurt, wordt het moeilijk om nadien te scoren", aldus Mertens. "We hebben vandaag wel bewezen dat we kunnen voetballen."

"Daarnaast voelde ik me de voorbije twee oefeninterlands niet goed. Ik had wat last de heup, maar die goal en assist van vandaag doen wel deugd. Of het met mijn lichaam goedkomt? Zeker. Hetzelfde met Eden (die vervangen werd na een smerige tackle, red.). Hij is gewoon zo sterk."

En wat doet Mertens de komende 24 uur? "Gewoon genieten. Even rusten en dan woensdag naar Rusland vertrekken." Russia, here we come.