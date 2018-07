Mbappé speelde tegen Rode Duivels met drie ontwrichte ruggenwervels YP

25 juli 2018

09u02

Bron: Belga 0 WK voetbal Kylian Mbappé sukkelde in aanloop naar de halve finale op het WK tegen de Rode Duivels wel degelijk met een rugblessure. In een interview met France Football onthult de 19-jarige aanvaller dat hij drie ruggenwervels had ontwricht, maar dat dit geheim moest blijven voor de Belgen.

"Het was cruciaal dat onze tegenstanders het niet zouden weten. Anders hadden ze er voordeel kunnen uithalen en misschien die gevoelige zone viseren. Daarom hebben de staf en de spelers het verzwegen", zegt de Fransman, die de dag voor de match niet trainde maar ondanks de blessure gewoon aan de aftrap stond tegen België en de hele partij in het stadion van Sint-Petersburg uitspeelde.

Tegen de Duivels (1-0) kon Mbappé niet scoren maar dat lukte hem daarna wel in de finale tegen Kroatië. Hij zette in Moskou de 4-2 eindstand op het scorebord. Met zijn goal, de vierde van het toernooi, werd hij de eerste tiener sinds Pelé in 1958 die raak kon treffen in een WK-finale.