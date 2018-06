Matrasgate: deze vijf Rode Duivels gaan niet naar WK (als we matrassen mogen geloven) Wouter Devynck en Sven Spoormakers

01 juni 2018

05u00 3 WK voetbal Als het van de matrassen afhangt, gaan Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj en Christian Kabasele niet mee naar het WK in ­Rusland. Hun matrássen, zegt u? Jawel. LS Bedding in Maldegem heeft gisteren 23 gepersonaliseerde bedden voor de Rode Duivels naar Moskou ­verzonden. Voor Dendoncker en co. ­zaten er daar géén bij.

"Niets zo belangrijk als een goeie nachtrust, dus worden er Belgische matrassen meegenomen naar Rusland", zo begon Sporza-anker Ruben Van Gucht aan de aankondiging van een reportage over — u raadt het al — de matrassen waarop de Duivels zullen slapen tijdens het WK. Van Gucht ging nog een stapje verder: "Op basis van de matrassen zullen ­sommigen ook al op twee oren slapen, want onder anderen Christian Benteke, Thorgan Hazard, Koen Casteels en Youri Tielemans zijn zeker van een slaapplek."

Uit de daaropvolgende camerabeelden van de klaarstaande matrassen bij de Maldegemse firma LS Bedding blijkt dat er ook plaats is voorzien voor ­Dedryck Boyata en Laurent Ciman, naast ­certitudes als Marouane Fellaini, Dries Mertens, Eden Hazard en Toby Alderweireld.

Twijfelgeval

Boyata? Was hij dan geen twijfelgeval? Want — zo klonk het vorige week toch nog — hij was aan de voorlopige selectie van 28 Rode Duivels voor Rusland ­toegevoegd omdat sleutelspelers als Thomas Vermaelen met blessures ­kampen en er morgenavond nog een oefenmatch tegen ­Portugal moet ­worden ­gespeeld. Ook spits Christian Benteke verkeerde in dat geval, net als Adnan Januzaj en Christian Kabasele: opgeroepen in de ruime kern, om ­eventuele blessures tijdens de oefenmatchen op te vangen.

De vraag die rees: zou de voetbalbond zich de moeite getroosten om gisteren, vier dagen voor de ­definitieve selectie, 28 bedden per vrachtwagen naar Moskou te brengen, goed wetende dat er 5 niet gebruikt zullen worden? Of was de selectie ­eigenlijk al gemaakt en zouden er maar 23 vertrekken? Het blijkt het ­tweede, zo leert ons op­zoekingswerk. Er zijn voor 23 spelers bedden ­vertrokken — telkens tweepersoonsboxsprings met twee afzonderlijke matrassen. Als de vrouwen op ­bezoek komen in het hotel, moeten ze maar tevreden zijn met de harde of zachte matras die manlief prefereert. Sterker: de matrassen zijn op maat van de voetballers gemaakt. Zo krijgen sommige spelers een langer bed dan de standaardmaat van 2 meter.

Domper

Conclusie: de selectie is al gemaakt en Leander Dendoncker, Matz Sels, Jordan Lukaku, Adnan Januzaj en Christian ­Kabasele staan niét op de lijst. Want hun matrassen zijn gisteren niet ingeladen. Vooral voor Dendoncker zal de niet-­selectie een domper zijn. Het goeie ­seizoenseinde bij Anderlecht en zijn ­polyvalentie wegen uiteindelijk niet zwaar genoeg, zo blijkt. Boyata brengt volgens bondscoach Roberto Martínez meer defensieve zekerheid. Sels moet als derde doelman dan weer het onderspit delven tegen Casteels. Het ­afvallen van de jongste Lukaku is ­logisch, gezien zijn sluimerende knieblessure. En ­Januzaj en Kabasele waren nooit een eerste keus voor Martínez. Die heeft nog tot maandag 12 uur om zijn definitieve 23 namen naar de FIFA te sturen. Het zou dus kunnen dat Dendoncker alsnog mee naar Rusland mag, gesteld dat Axel ­Witsel — we ­wensen het hem niet toe — moet afhaken met een pijnlijke knie.

Of stel dat Thibaut Courtois na de match ­tegen Portugal uitglijdt in de douche en zijn pols verzwikt — ook hém wensen we dat niet toe — dan zal Sels toch nog op Martínez’ lijst belanden.

Knullig

Het is al bij al een beetje knullig hoe een persmomentje om een sponsor ter wille te zijn, dit als resultaat heeft. Terwijl het enkel de bedoeling was om uit te leggen dat elke Duivel in Rusland op een bed zal slapen dat zich helemaal aan zijn lichaam aanpast, waardoor de kwaliteit van de slaap én de recuperatie verbetert. De Maldegemse firma was daarvoor in Tubeke het ‘slaap-DNA’ van alle spelers komen opstellen. "Daarbij worden gewicht, lichaamsbouw en -profiel en voorkeursslaaphouding ­gemeten en in kaart gebracht", zegt CEO Frank Verschuere. "Het Ergosleep-systeem zorgt ervoor dat het bed zich aanpast aan het lichaam, in plaats van omgekeerd."

Even doorvragen over de stickertjes op de matrassen brengt Verschuere lichtjes van z’n stuk. "Ik zou niet zomaar afgaan op de namen die op de bedden zijn geplakt", reageert hij aan de telefoon. Of de getoonde namen dan enkel een afleidingsmanoeuvre zijn? "Dat nu ook weer niet. Maar het is niet omdat er een naam van een speler opstaat, dat het ook een bed is voor die speler."

Geknoei met codes

Het is dus goed mogelijk dat de matras van Dries Mertens een stickertje kreeg met de naam Romelu Lukaku erop, om de pers te verschalken. Want u weet: zo’n selectie is toch altijd een spelletje om te achterhalen wie alsnog afvalt.

LS Bedding stuurt een "technisch team" naar Rusland, zo zegt Verschuere nog, "om de bedden op het juiste profiel af te stellen". We mogen hopen dat die ­mannen de juiste codes niet vergeten zijn. Want we willen niet meemaken dat een kolos als Lukaku slecht slaapt op een matras die voor een pluimgewicht als Mertens bedoeld is, toch?

De 23 namen in Rusland:

Doelmannen: Thibaut Courtois (Chelsea/Eng), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham/Eng), Jan Vertonghen (Tottenham/Eng), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (Barcelona/Spa), Thomas Meunier (PSG/Fra), Laurent Ciman (LA City/VSt), Dedryck Boyata (Celtic/Sch)

Middenvelders: Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Mousa Dembélé (Tottenham/Eng), Axel Witsel (Tianjin/Chi), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Yannick Carrasco (Dalian Yifan/Chi), Nacer Chadli (West Brom/Eng),, Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Youri Tielemans (Monaco/Fra)

Aanvallers: Eden Hazard (Chelsea/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng)