Matig Zweden legt Zuid-Korea over de knie na strafschop via VAR MH/XC

18 juni 2018

15u51 4 Zweden ZWE ZWE 1 einde 0 ZKO ZKO Zuid-Korea

Het aperitiefhapje voor de Rode Duivels was een tegenvaller. Zweden won met 1-0 van Zuid-Korea, maar goed voetbal kregen de fans in het stadion niet te zien. Pas na ruim twintig minuten viel de eerste kans van de partij. En wat voor een. Zlatan zou hem nooit gemist hebben, maar Marcus Berg wist het leer alsnog tegen de Zuid-Koreaanse goalie te knallen. Na rust kregen de mannen in geel en blauw een strafschop na tussenkomst van de VAR. Andreas Granqvist liet vervolgens de elfmeter niet liggen. Anderlecht-spits Isaac Kiese Thelin mocht in het slotkwartier invallen.

Tactische analyse

In de openingsfase lag het spel de hele tijd stil wegens kleine overtredingen. Zo werd er amper gevoetbald in het Nizhny Novgorod Stadion. Nadien namen de Zweden het commando over, maar de bal ging veel te traag rond om een opening te vinden. Dan maar via lange ballen in de zestien, dachten de Scandinaviërs. Dat kwam het voetbal niet ten goede, en zeker niet aangezien Zuid-Korea de speelstijl van hun opponent begonnen te kopiëren. Lange bal. Lange bal. Lange bal. Uiteindelijk werd de partij beslist na tussenkomst van de VAR, en de gescoorde penalty als gevolg.

Man van de match: Cho Hyun-woo

Bij gebrek aan goede veldspelers: Cho Hyun-woo. Die laatste is op papier nochtans niet de eerste doelman, maar werd vandaag door Bondscoach Shin Tae-yong ietwat verrassend tussen de palen gedropt. En dat bleek geen slechte zet. Hyun-woo had een straffe save in huis op een knal van Marcus Berg, al had de Zweed wel altijd moeten scoren.

Leukste tweets

In med bollen i mål #letsgo #letthegamesbegin #wearethebest #vmguld pic.twitter.com/hLPvCVcuRE Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

Korting bij de IKEA!#SWEKOR pic.twitter.com/Bxp8VZY1UO FC Afkicken(@ FCAfkicken) link

@PaulMerse i thought the swedish birds were fit but this one looks a lot like you #WorldCup #SWEKOR pic.twitter.com/s0lw89Dl57 Paul Baker(@ BakeCFC) link

So this is true 👀 #SWEKOR pic.twitter.com/7pX36bQp01 JOKUNLE ➐(@ Jokunle) link

When you accidentally hurt your sibling when you're fighting & want them to get up before your parents come home 😳#SWEKOR #WorldCup pic.twitter.com/kM1qgZnsO3 COPA90 US(@ COPA90US) link

Beste foto's