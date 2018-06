Matig Frankrijk met hulp van videoref en ‘lucky goal’ Pogba voorbij Australië GVS en XC

16 juni 2018

13u52 4 Frankrijk FRA FRA 2 einde 1 AUS AUS Australië

De vraag vooraf: hoelang houdt Australisch doelman Mathew Ryan de nul tegen het Franse aanvalsgeweld? Antwoord: 57 minuten. Na tussenkomst van de videoref kreeg Frankrijk een penalty, Antoine Griezmann zette feilloos om. Wedstrijd gespeeld? Neen. Samuel Umtiti maakte een domme handsbal, waarna het leer ook aan de overkant op de stip belandde. Mile Jedinak stuurde vervolgens Hugo Lloris naar de verkeerde kant en hing de bordjes zo opnieuw gelijk. Frankrijk van zijn melk, maar toch was de driepunter een feit. Een ‘lucky goal' van Paul Pogba zorgde uiteindelijk voor de beslissing: 2-1.

Tactische analyse

Frankrijk speelde met hoog opkomende backs en probeerde daarnaast in de rug van de Australische defensie te duiken. Alvast snelheid genoeg voorin bij Les Bleus: Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé. Maar bondscoach Bert van Marwijk zette een prima organisatie neer, waardoor Mathew Ryan nauwelijks aan het werk werd gezet. Frankrijk produceerde voor rust vier schoten op doel, alle vier in de eerste acht minuten van de partij. Veelzeggend.

Na de koffie brak Griezmann de ban vanaf de stip. Maar dat de troepen van Didier Deschamps ervaring missen, is vandaag nog maar eens gebleken. Samuel Umiti beging dom handspel, waardoor de ‘Socceroos’ alsnog een nederlaag leken af te wenden. Tot Paul Pogba met het nodige geluk een zege uit de brand sleep.

Man van de match: Trent Sainsbury

Maakte een dekkingsfout in de openingsfase van de match, maar herpakte zich nadien op schitterende wijze. De centrale verdediger had Antoine Griezmann heel de tijd in zijn broekzak. De 26-jarige Australiër -die nu uitkomt voor Grasshopper Zurich en in het verleden even bij Inter speelde- zal in de komende partijen ongetwijfeld in de gaten worden gehouden.

