Martínez: "Voor mij heeft de balans in het team de doorslag gegeven in het nadeel van Radja Nainggolan" Redactie

21 mei 2018

12u31 0 WK voetbal Zonder Radja naar Rusland, dus. Op de persconferentie gaf bondscoach Martínez tekst en duiding bij de niet-selectie van de middenvelder van AS Roma. "De balans in het team heeft de doorslag gegeven in het nadeel van Nainggolan."

De bondscoach zakte gisteren naar Rome af om Nainggolan zélf de beslissing mee te delen. "Het gesprek met Radja blijft privé", vertelt Martínez. "Ik kan zeggen dat het een eerlijk en open gesprek was. Hij heeft zich groot getoond, maar uiteraard mag hij zijn emoties tonen. Dat is normaal, hij is 30 en dit was ongetwijfeld een belangrijk moment in zijn carrière."

"Deze selectie is één van de moeilijkste beslissingen in mijn carrière", gaat de bondscoach verder. "Op clubniveau zijn de keuzes voor de korte termijn. Als bondscoach moet je neutraal blijven en zo objectief mogelijk je keuze maken. Voor mij heeft de balans in het team de doorslag geven in het nadeel van Radja Nainggolan."

Beslissing viel pas gisteren

"Mijn beslissing was gisteravond nog niet gemaakt toen ik naar Rome afreisde", zegt Martinez nog. "Ik wou Radja zien en praten met hem over het WK. Hij heeft zijn mening gegeven en ik heb hem de mijne gegeven. Ik vond het belangrijk om dat te doen. De selectie is pas rondgemaakt gisteren na de laatste competitiewedstrijden."