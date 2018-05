Martínez reageert in uitgebreide babbel op heisa Nainggolan: "Niet de bedoeling om namen te selecteren"

27 mei 2018

13u14

Roberto Martínez heeft allesbehalve zijn leukste dagen als bondscoach achter de rug. De Spanjaard kreeg de wind van voren nadat hij Radja Nainggolan uit z'n WK-selectie liet. "Ik wist dat het me niet populair zou maken", reageert Martínez in een uitgebreide babbel bij de collega's van Proximus Sports.

Over zijn WK-ervaring

"Dat ik twee WK’s (Zuid-Afrika en Brazilië, red.) als analist heb meegemaakt, is een groot voordeel. Ik had de bewuste keuze gemaakt om het hele toernooi te volgen. Je ziet de voetbalcultuur in de manier van voorbereiding. Dat intrigeerde me."

"Een Zuid-Amerikaans land bereidt zich anders voor dan een Europees land. Het soort basiskamp, het soort trainingen… Boeiend om te zien. Ik kreeg de ervaring van een groot toernooi in een veeleisende periode voor spelers. Zij moeten steeds meer gedurende twaalf maanden met een hoge intensiteit spelen. De voorbereidingsperiode voor een WK is dus heel belangrijk."

Over de rol van Henry

Hoe anders zal de rol van Henry zijn op het WK dan tijdens de kwalificatiefase? "Die zal gelijk zijn. Er is nooit een WK geweest in Rusland. We weten wat we kunnen verwachten, maar je weet niet wat er zal gebeuren. Thierry heeft het meegemaakt. Hij heeft een WK en EK gewonnen. Hij weet hoe je moet omgaan met hoge verwachtingen en hoe een speler zich zal voelen tijdens die periode. Dat is belangrijk."

Over de WK-doelstelling

"We moeten die groepsfase zo goed mogelijk aanvatten. Als groep moeten we groeien. De Rode Duivels hebben nog nooit een WK of groot toernooi gewonnen. We moeten leren om zo goed mogelijk te presteren op een WK. De attitude zit alvast goed. De spelers voelen zich verantwoordelijk en zijn blij als ze naar hier komen."

"De drie eerste wedstrijden zullen cruciaal zijn. Panama en Tunesië vallen niet te onderschatten, want die landen zijn blij dat ze op het WK zitten. Of het een succes of een mislukking zal zijn, wordt niet bepaald door het halen van de tweede ronde, de kwartfinale of de finale. Het is een mislukking als je niet probeert om te winnen. Dan zien we wel wat de uitslag is."

Over de eerste trainingsweek in Tubeke

"Tijdens de eerste trainingsweek in Tubeke kun je merken hoe het gesteld is met elke speler. Ze hebben elk een ander traject achter de rug. We zoeken een evenwicht binnen de hele groep. En daaraan hebben we reeds kunnen werken. De infrastructuur is fantastisch. Het is een plezier om te werken in het voetbalcentrum van Tubeke. Nu telt elke dag om de spelers klaar te krijgen. Ze zijn mentaal helemaal fris. Ik zie graag dat de spelers uitkijken naar het toewerken naar het WK."

Over zijn WK-selectie

"Sommige spelers zitten niet in de selectie, ook al verdienen ze het om erbij te zijn. Zo is het spel nu eenmaal. Er zijn nog vier of vijf jonge spelers die de selectie konden halen. Maar je kan niet iedereen selecteren. Je moet met trainers praten, de mensen die elke dag met de spelers werken. En je moet ze uiteindelijk ook de rol kunnen geven die ze in de nationale ploeg kunnen vervullen. Je selecteert geen namen, maar Duivels die als spelers zullen kunnen presteren. Je weet dat sommige beslissingen je niet populair zullen maken. Daarom heb je deze taak als bondscoach."

"Het zou gemakkelijk zijn geweest als ik de 23 namen had genoemd die iedereen verwachtte. Maar dan zouden we op het WK niet kunnen presteren zoals we willen. Je beslist op basis van wat een speler kan presteren in de nationale ploeg, voor de rollen die je nodig hebt binnen de groep."

Over de reacties

"Of de reacties overdreven waren? Daar ga ik niet over oordelen. Het is mijn taak om het team voor te bereiden op het WK. We leven in een democratie, iedereen heeft recht op een mening. En iedereen mag die ook uitdrukken. Dat is nu eenmaal onze moderne cultuur. De emotie en de passie van de supporters vind ik wel heel positief, want de mensen geven om de Rode Duivels en ons team."

