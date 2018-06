Martínez maakt 24 namen bekend, met Ciman als stand-in voor Kompany: géén Benteke, wél Dendoncker en Januzaj naar Rusland XC

04 juni 2018

10u20 575 WK voetbal Roberto Martínez heeft zijn definitieve WK-selectie bekendgemaakt. De bondscoach selecteerde 24 namen, met Laurent Ciman als reserve voor Vincent Kompany. Daarnaast viel Christian Benteke uit de boot, Leander Dendoncker en Adnan Januzaj mogen wél het vliegtuig naar Rusland opstappen.

De vraag van één miljoen: haalt Kompany het WK in Rusland? Het antwoord: afwachten. De diagnose van de Man City-verdediger is nog niet bekend, waardoor Laurent Ciman werd aangewezen als stand-in. "We willen Kompany er absoluut bij", vertelde Martínez op de persconferentie. "We gaan de regels gebruiken in ons voordeel. De definitieve selectie moet 24 uur voor de eerste wedstrijd tegen Panama binnen. Tot dan gaan we Kompany de tijd geven. Is hij dan niet fit, wordt Ciman zijn vervanger."

Daarnaast géén Christian Benteke in Rusland. Martínez: "Hem thuislaten was de moeilijkste beslissing. Hij heeft er nochtans alles aan gedaan om erbij te zijn. Maar ik kies voor de balans in de ploeg. En daarom neem ik slechts twee diepe spitsen mee."

Zijn wél van de partij: Leander Dendoncker en Adnan Januzaj: "Als de groep vermoeid raakt, kan Januzaj het verschil maken. Hij is tevens heel sterk in één-tegen-één situaties", aldus Martínez. En over Dendoncker: "Ik hoefde hem in de oefenwedstrijd tegen Portugal niet te zien spelen om te weten wat hij kan. We hebben hem nodig."

De 24 geselecteerden:

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Laurent Ciman, Dedryck Boyata

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Youri Tielemans

Aanvallers: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Adnan Januzaj

De 4 afvallers (die Tubeke meteen verlieten):

-Matz Sels

-Christian Kabasele

-Jordan Lukaku

-Christian Benteke

