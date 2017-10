Marokko staat voor finale tegen het Ivoorkust van Marc Wilmots - Ronaldo evenaart Lewandowski 23u44 0 AFP WK voetbal Marokko heeft dankzij een hattrick van Khalid Boutaib (38., 56. en 72.) een makkelijke 3-0 zege geboekt tegen Gabon en blijft zo in de running voor een WK-ticket. De Noord-Afrikanen springen over Ivoorkust (8 punten) naar de leiding in groep C met 9 punten. De laatste groepswedstrijd op 6 november is een ontmoeting tussen Ivoorkust en Marokko. Marc Wilmots en zijn team hebben dan wel het thuisvoordeel. Gabon (5 punten) en Mali (3 punten) zijn beiden uitgeschakeld.

In groep A had Tunesië weinig moeite met Guinea (1-4). De goals kwamen van Youssef Msakni (45., 75. en 90.) en Mohamed Amine Ben Amor (84.). Anice Badri (ex-Moeskroen) kwam als invaller in het veld. Tunesië staat eerste in de groep met 13 punten. Enkel DR Congo (10 punten) kan de Tunesiërs nog bedreigen. De Congolezen, met Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) en Neeskens Kebano (ex-Genk en Charleroi) in de basis en Jonathan Bolingi (Moeskroen), Christian Luyindama (Standard) en Junior Kabananga (onder meer ex-Cercle Brugge) als invaller, wonnen met 1-2 bij Libië.



In groep D wonnen Senegal en Kara Mbodji (Anderlecht) met 0-2 bij Kaapverdië, dankzij late goals van Diafro Sakho (82.) en Cheick Ndoye (90.). Ook Moussa Wague (Eupen) had een basisplaats. Senegal telt na vier matchen acht punten, maar staat nog voor een dubbele confrontatie met Zuid-Afrika (4 punten). Beide landen speelden al eerder tegen elkaar in Polokwane (Zuid-Afrika) - Zuid-Afrika won met 2-1 - maar de wedstrijd moet herspeeld worden na onrechtmatige beïnvloeding van de scheidsrechter.





Ronaldo vervoegt Lewandowski als beste schutter in kwalificaties aller tijden

De Portugees Cristiano Ronaldo, vanavond trefzeker tegen Andorra (0-2), heeft de Pool Robert Lewandowski bijgebeend in de rangschikking van beste schutters in de Europese zone van kwalificaties voor WK's en EK's. Beiden scoorden deze campagne al 15 goals. Niemand deed ooit beter.



Ondanks hun vijftien doelpunten is noch Portugal noch Polen al zeker van kwalificatie voor het WK. Het duo steekt de Joegoslaaf Pedrag Mijatovic voorbij, die tijdens de kwalificaties voor het WK van 1998, 14 keer scoorde.