Marc Degryse: "Ontgoocheling is groot omdat we gevoel hadden dat er meer in zat" Redactie

10 juli 2018

22u37 2 WK voetbal Frankrijk - België, door de ogen van de beste analist van het land, Marc Degryse. Zo beleefde hij de historische wedstrijd vóór, halfweg en na de match.

Marc Degryse achteraf: "We vonden geen opening meer"

"In de tweede helft werden we gepakt op een corner en dat maakte het verhaal moeilijk. Het werd nog moeilijker dan voordien om de Franse muur open te breken. Achteraan speelden Varane en Umtiti als beesten. Varane kopte alles weg, Umtiti ging ook nog eens scoren aan de overkant. We hebben een Franse ploeg gezien zoals we die kenden uit de vorige matchen, we konden amper nog dreigen. We vonden geen opening meer. We hadden nog wel overwicht, maar dat is nooit meer kunnen uitmonden in kansen. Zo eindigt een mooi verhaal. De ontgoocheling is toch groot, omdat we het gevoel hadden dat er meer in zat. Maar Deschamps heeft deze halve finale zeer zakelijk aangepakt en hij heeft zijn doel bereikt. Mbappé heeft ons pijn gedaan, die heeft toch wel getoond dat hij een speciale speler is. Maar verder deed Frankrijk het toch vooral vanuit een goeie organisatie."

Marc Degryse halfweg: "Hazard beste man op het veld"

"Ik vind het een leuke partij, met licht overwicht voor ons, een beetje naar het beeld van de trainer. Martínez kiest meer voor de aanval, Deschamps kijkt meer de kat uit de boom. Hazard is voor mij de beste man op het veld. Hij zorgt voor dreiging met zijn dribbels en met twee schoten, waarvan er één voorlangs gaat en het andere door Varane in corner wordt verwerkt. Eden amuseert zich op links, maar ook De Bruyne laat zich zien met goeie voorzetten, die helaas nog net niet aankomen. Maar onze twee sterren geven wel thuis."

"Bij de Fransen is Mbappé degene die ons het meest pijn kan doen. Dat toonde hij bij de aftrap al snel, maar hij bracht ook de twee beste kansen voor zijn team aan. Giroud kon er geen gebruik van maken, Pavard strandde op een goeie Courtois. Maar aan de andere kant was Lloris ook goed op een schot van Alderweireld. Het gevaar kwam van twee kanten. Lukaku heeft het voorlopig moeilijk, hij zit een beetje in de tang bij Varane en Umtiti. Het is een beetje wachten op het moment waarop Romelu goed aangespeeld wordt. Chadli trekt zijn plan op rechts, alleen zijn voorzetten laten het een beetje afweten."

"Maar de partij was in evenwicht. Wij hadden onze kansen, zij waren vooral gevaarlijk op snelle uitbraken. Op het einde van de eerste helft leden we een paar keer balverlies op het middenveld, we moeten toch opletten dat we daarbij niet gepakt worden op de tegenaanval. Dit zijn wel de twee beste ploegen van het toernooi, eigenlijk wordt de finale hier gespeeld. Wie wint, gaat volgens mij straks ook wereldkampioen worden."

Marc Degryse vooraf: "Verrassing dat Dembélé in de ploeg komt"

"Het belang van de match tegen Frankrijk voor het Belgisch voetbal kan niet onderschat worden. De wedstrijd tegen Brazilië was een referentiematch. Die moesten we winnen om het gevoel te krijgen dat we een grote ploeg konden kloppen. Nu die horde is genomen, kunnen we een tweede vlieg in één klap slaan. Tegen Frankrijk moeten we tonen dat we ook als favoriet het hoogste kunnen bereiken."

"Vroeger zou een overwinning tegen Brazilië iedereen zoveel voldoening gegeven hebben dat we het daarna niet zo erg zouden gevonden hebben om daarna tegen Frankrijk te verliezen. Maar dat is anders met deze groep: zij willen de finale halen en die ook winnen. Met de kwaliteiten die deze jongens hebben, is het ook logisch dat ze dat willen. Vroeger kregen we altijd meteen het gevoel van underdog over ons heen, maar dat hebben deze gasten van zich af gespeeld. Ze zijn er van overtuigd dat ze voor het hoogste kunnen gaan en dat willen ze ook. Daarom is deze match zo belangrijk: we willen niet meer in het oude euvel hervallen. Het hoogste is het doel en daar gaan we voor. Deze wedstrijd kan de visie van de wereld op het Belgisch voetbal veranderen."

"Het is een beetje een verrassing dat Moussa Dembélé in de ploeg komt. De meeste mensen hadden een terugkeer van Carrasco verwacht, maar Roberto Martínez grijpt terug naar een simpele oplossing. Ik verwacht dezelfde bezetting als tegen Brazilië, met Dembélé, Fellaini en Witsel die de boel gesloten houden op het middenveld. Chadli kan zo op rechts de rol van Meunier overnemen en de drie jongens vooraan kunnen het verschil maken."

"Martínez gaf aan dat Dembélé het goed deed op training, ook in de non-match tegen Engeland was Moussa goed. Ik ben er wel blij mee dat Martínez dit durft doen. Veel mensen zouden Dembélé graag in het elftal zien, maar je kan nu eenmaal niet met 12 spelen. Nu kan Moussa tonen dat hij zijn plaats heeft in de ploeg, zoals Chadli en Fellaini dat eerder mochten doen. Dat jongens van de bank kunnen komen om het team iets bij te brengen, toont de kracht van deze ploeg. Ik hoop dat het lukt, want dat kan ons weer sterker maken."