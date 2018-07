Marc Degryse: "Mijn gevoel is nog beter dan 3de plaats" Marc Degryse

16 juli 2018

"Het is een geslaagd WK. Ook al zullen de spelers daar misschien anders over denken. Zij gingen voor de finale. De tweede helft tegen de Fransen zal misschien af en toe voor een soort frustratie blijven zorgen. Dat ze net in die wedstrijd, in die setting, niet brachten wat ze moesten brengen. In die match niet op voorsprong komen, heeft het verschil gemaakt. Maar Frankrijk was de eerste ploeg die onze kwaliteiten kon temperen. Kijk: mocht je vooraf tegen deze groep gezegd hebben: 'teken voor de derde plaats', dan hadden ze dat niet gedaan. De ontgoocheling is dus normaal. Maar de buitenwereld zal genoeg steun en complimenten geven zodat ze ooit kunnen terugkijken met een goed gevoel. De Rode Duivels hebben iets laten zien, ze hebben reclame gemaakt voor het Belgische voetbal. We brachten attractief voetbal, we wilden altijd scoren. We hebben de meeste goals gemaakt in Rusland. De meesten speelden individueel op hun beste niveau. Sommigen toonden echt dat ze wereldtop zijn, de rest zit er kort bij. Hazard, De Bruyne, maar ook Courtois - de beste doelman van het WK. We zijn de derde beste ploeg van de wereld geworden. Ik ben niet verbaasd, deze groep heeft zijn kwaliteiten bevestigd. We hadden enkel een referentiewedstrijd nodig. Die kwam er tegen Brazilië - toch de topfavoriet. Mijn gevoel is beter dan de derde plaats."

