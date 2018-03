Marc Degryse: "De Bruyne moet dezelfde verstandhouding hebben met Martínez als met Guardiola" NP en RN

06 maart 2018

06u00 1 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Wie wordt topschutter van de Rode Duivels in Rusland? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

WIE WORDT ONZE UITBLINKER?

Marc Degryse: “Ik begrijp de keuze voor De Bruyne. Als je ziet welk seizoen hij aan het spelen is en in welke vorm hij naar het WK zal gaan… De Bruyne zal zeker twee prijzen gewonnen hebben. De League Cup heeft hij al en straks komt de titel erbij. Wie weet zelfs nog de Champions League. De Bruyne heeft dit seizoen het meeste vertrouwen opgedaan. Al is dat natuurlijk geen garantie op een goed WK. Belangrijk zal zijn of De Bruyne dezelfde verstandhouding gaat hebben met Martínez als hij met Guardiola heeft – da’s belangrijk voor hem. Ze moeten op dezelfde lijn zitten, want dan haal je het beste uit De Bruyne. Hij heeft één van de sleutels in handen.”

“Ik ben wel verrast dat Lukaku zo laag staat. Twee procent is wel heel weinig, terwijl je hem toch zal nodig hebben om ver te geraken. Net zoals hij in de kwalificatiecampagne belangrijk was met zijn doelpunten.”