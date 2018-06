Maradona spreekt na de heisa: "Er was niets aan de hand. We konden niet geloven hoe sociale media zo'n grote leugen begonnen op te kloppen" Jef Artois

28 juni 2018

10u03

Bron: VTM Nieuws 8 WK voetbal Diego Maradona heeft gereageerd op de heisa na zijn opvallend optreden tijdens Nigeria-Argentinië op het WK voetbal. De Argentijnse voetballegende is kwaad over de leugens die over hem verspreid worden en stelt zijn fans gerust: “Ik ben zeer levend en word heel goed verzorgd.”

Maradona sloeg eergisteren een mal figuur tijdens de WK-match Nigeria - Argentinië. De gewezen profvoetballer stak onder meer zijn middelvinger op bij het tweede doelpunt van zijn land Argentinië.



Voor aanvang van de wedstrijd was Maradona nog in opperste sferen, maar zijn stemming sloeg al snel om. De Argentijn maakte obscene gebaren, viel even in slaap tijdens de wedstrijd en had na afloop van de wedstrijd zelfs medische verzorging nodig.

Geruchten

Al snel circuleerden geruchten over een hartaanval en dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar Maradona drukt die geruchten de kop in. “Er was niets gebeurd. We konden niet geloven hoe sociale media zo’n grote leugen begonnen op te kloppen. Dat slaat op niets.”

Fluiten

Hij vindt het vooral erg dat zijn familie zo ongerust raakte door de berichtgeving. “Mijn zus belde me gisteren en liet me fluiten aan de telefoon om te zien of ik oké was.”

Ten slotte heeft Maradona nog een boodschap aan al zijn critici: “Aan de middelmatigen: ik kan hen niet goed maken.”