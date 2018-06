Manuel Neuer staat tegen Oostenrijk in doel van Mannschaft: "Het verloopt naar wens" MH

01 juni 2018

13u15

Bron: Belga 0 WK voetbal Manuel Neuer maakt morgen tijdens het oefenduel in en tegen Oostenrijk zijn langverwachte comeback tussen de palen bij wereldkampioen Duitsland. Dat bevestigde bondscoach Joachim Löw vandaag tijdens een persmoment op het trainingskamp in het Italiaanse Eppan.

"Het verloopt naar wens voor Manuel. Vanavond spreken we elkaar. Als alles OK is, dan staat hij morgen vanaf de aftrap in doel", aldus Löw. Neuer miste quasi het hele seizoen door een voetbreuk maar werd niettemin opgenomen in de Duitse WK-selectie. Volgens Löw zal hij uiterlijk zondagavond (een dag voor de deadline) beslissen of het sluitstuk van Bayern München fit genoeg is om mee naar Rusland te reizen.

Duitsland kan zaterdag in Klagenfurt geen beroep doen op Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng. Zij krijgen rust of sukkelen met blessuurtjes. Toni Kroos speelt evenmin omdat hij extra vakantie kreeg na de Champions League-winst van Real Madrid.

Real niet aan orde

Löw kreeg op de persconferentie ook de vraag of hij een verhuis naar Real Madrid zou overwegen. Florentino Perez, de voorzitter van de Koninklijke, zou hem in het vizier hebben om Zinédine Zidane op te volgen, die donderdag verrassend zijn vertrek aankondigde. "Ik kan dat volledig uitsluiten", was Löw, die onlangs zijn contract verlengde tot 2022, duidelijk. "Voor mij is het helemaal geen thema. Ik ben bezig met het WK. Maar ik twijfel er niet aan dat Real een goede vervanger voor Zidane zal vinden."