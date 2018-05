Manuel Neuer maakt zaterdag langverwachte rentree en staat meteen voor ultieme WK-test Sven Van Londersele

29 mei 2018

16u48 0 WK voetbal Voor het eerst sinds 16 september 2017 zal Manuel Neuer nog eens tussen de palen staan. Al die tijd bleef een vervelende voetblessure de Duitser parten spelen. Het vriendschappelijke duel tussen Oostenrijk en de Mannschaft wordt de ultieme test voor Neuer. Zal hij Duits bondscoach Joachim Löw kunnen overtuigen dat hij fit genoeg is om mee te gaan naar het WK in Rusland?

Negen maanden, zo lang zat Manuel Neuer (32) opgescheept met een breuk in zijn voet. Hij herviel drie keer en speelde dit seizoen amper vier wedstrijden voor Bayern München, waaronder de Champions League-match tegen Anderlecht (3-0, red.). Sindsdien raakte hij voor de rest van het seizoen op de sukkel.

De oefenpot in en tegen Oostenrijk van zaterdag wordt dus meteen de match van alles of niets voor Neuer, aangezien bondscoach Joachim Löw maandag zijn definitieve WK-selectie van 23 namen bekendmaakt. Het is dus aan de ervaren goalie om te tonen dat hij meteen inzetbaar is. Als voorbereiding op de wedstrijd van dit weekend, mocht Neuer al twee keer een halfuur opdraven tegen het Duitse jeugdelftal.

"Manuel heeft deze wedstrijden nodig om weer vertrouwen te krijgen in zijn voet. Na de match tegen Oostenrijk beslissen we met elkaar of hij meegaat naar Rusland", aldus Duits keeperstrainer Andreas Köpke.