Mannschaft met twijfels, 'Chucky' en Zuid-Koreaanse reus: wat u moet weten over de vier landen in groep F

11 juni 2018

07u00 0 WK voetbal We zijn nog 3 dagen verwijderd van de start van het WK voetbal, hoog tijd dus om wat nader kennis te gaan maken met de 32 landen die straks in Rusland om eeuwige voetbalroem strijden. Wij lichten er voor u per groep voor elk land de sterspeler en bondscoach uit én voorzien u ook nog van iets wat u enerzijds mag en anderzijds moet weten. Vandaag: groep F!

Duitsland

Beste resultaat op een WK: 4 x wereldkampioen (1954, 1974, 1990, 2014) Aantal WK-deelnames: 19

1. Topspeler - Mesut Özil (29 jaar oud, Gelsenkirchen)

Mesut Özil is dé draaischijf van de Mannschaft. De aanvaller met Turkse roots speelt al vijf jaar bij het Engelse Arsenal en verzamelde al 89 caps bij de Duitsers. Zijn voorbereiding was niet zorgeloos. Özil kwam in mei in een storm van kritiek terecht na een bezoekje aan de Turkse president Erdogan.

2. Trainer - Joachim Löw

Joachim Löw volgde na het WK van 2006 Jürgen Klinsmann op als bondscoach van Duitsland. Sindsdien haalden de Duitsers op elk groot toernooi de halve finales. Vier jaar geleden in Brazilië kroonde de Mannschaft zich onder Löw zelfs tot wereldkampioen. De juiste man op de juiste plaats.

3. Wat u moet weten

Er zijn tegenover vier jaar geleden heel wat topspelers afgehaakt zoals Lahm, Schweinsteiger en Klose. Voor Mario Götze, die Duitsland vier jaar geleden naar de wereldtitel trapte, is er geen plaats meer. De regerende wereldkampioenen moeten het vooral hebben van hun collectieve sterkte, al kan Özil wel het verschil maken.

4. Wat u mag weten

De Duitsers bereidden zich voor in het Italiaanse Eppan, Zuid-Tirol. De burgemeester van het stadje heeft - speciaal voor de komst van de wereldkampioenen - nachtwerk uitzonderlijk toegelaten om het hotel van de Mannschaft tijdig klaar te krijgen. Het Weinegg Hotel bouwde in totaal 39 extra suites in zes maanden tijd.

Zuid-Korea

Beste resultaat op een WK: vierde plaats op WK van 2002 in eigen land Aantal WK-deelnames: 10

1. Topspeler - Son Heung-min (25 jaar oud, Tottenham Hotspur)

Dé topspeler van Zuid-Korea is klaar en duidelijk Son Heung-min. De aanvaller van het Engelse Tottenham, waarvoor ook Rode Duivels Vertonghen, Alderweireld en Dembélé spelen, was met 18 goals en 11 assists dit seizoen alweer belangrijk voor de Spurs. Hij moet Zuid-Korea op sleeptouw nemen en voor goals zorgen.

2. Trainer - Tae-Yong Shin

Tae-Yong Shin wordt de 'Aziatische Mourinho' genoemd. Hij is een jaar trainer van zijn land, waarvoor hij zelf 23 caps verzamelde als speler. Shin nam in juni 2017 de rol van bondscoach over van de Duitser Uli Stielike en haalde tot dusver matige resultaten met Zuid-Korea.

3. Wat u moet weten

Zuid-Korea is niet te onderschatten. Vier jaar geleden namen de Rode Duivels het tegen hen op in de laatste groepsmatch van het WK én ze hadden het knap lastig. Steven Defour - die zijn afscheid bij de Duivels aankondigde - pakte rood. Jan Vertonghen trok de Duivels over de streep met een goal in de 77ste minuut.

4. Wat u mag weten

Neen, niet alle spelers van de Zuid-Koreaanse ploeg zijn klein, zoals het vooroordeel vaak luidt. Hun spits, Kim Shin-wook, is maar liefst 1m98 lang en 97kg zwaar. Hij zal zonder twijfel wegen op de verdediging van de tegenstander.

Mexico

Beste resultaat op een WK: Kwartfinale (1970 en 1986) Aantal WK-deelnames: 16

1. Sterspeler - Hirving Lozano (22 jaar oud, PSV)

Er is meer dan Chicharito alleen bij Mexico. De jonge Hirving Lozano is dé toekomst van het Mexicaanse voetbal. Lozano draait een topseizoen bij PSV, waar hij een groot aandeel had in de titel. De linksbuiten met bijnaam 'Chucky' scoorde 19 keer en gaf 11 beslissende passes.

2. Trainer - Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio is bijna drie jaar bondscoach van Mexico en is de eerste Colombiaan ooit die Mexico leidt. Osorio is licht ontvlambaar. Zo werd hij na de 'kleine finale' van de Confederations Cup van vorig jaar zes matchen geschorst door de FIFA omdat hij de assistent-scheidsrechter had uitgescholden.

3. Wat u moet weten

Guillermo Ochao van Standard zal ook op dit WK de nummer één zijn in doel van de Mexicanen. Met Hirving Lozano (PSV), Chicharito (West Ham United) én Carlos Vela (Los Angelos FC) moet Mexico het vooral hebben van hun aanvallende kwaliteiten.

4. Wat u mag weten

Bondscoach Osorio huurde twintig jaar geleden een zolderkamertje bij een Engelse familie in Liverpool om de trainingen van ‘The Reds’ te bespioneren. De toenmalige 36-jarige Colombiaan maakte zo telkens notitie van de oefensessies in een schriftje.

Zweden

Beste resultaat op een WK: finale 1958, verloren tegen Brazilië Aantal WK-deelnames: 12

1. Sterspeler - Emil Forsberg (26 jaar oud, RB Leipzig)

Wie treedt er uit de schaduw van Ibrahimovic? Emil Forsberg lijkt de geknipte kandidaat. De linksbuiten speelde dit seizoen de kwartfinale van de Europa League met zijn club RB Leipzig. Scoren doet hij (te) weinig, maar met zijn techniek en overzicht kan hij het verschil maken voor de Zweden.

2. Trainer - Janne Andersson

Voor Janne Andersson is de Zweedse nationale ploeg - waar hij intussen twee jaar actief is als bondscoach - zijn grootste uitdaging tot dusver in zijn trainerscarrière. Voordien stond Andersson aan de zijlijn voor clubs als Halmstads en Norrköping, waarmee hij geheel onverwacht kampioen van Zweden werd.

3. Wat u moet weten

Zweden schakelde Italië uit in de barragewedstrijden, daarmee is de 'Azzurri' er voor de eerste keer in 60 jaar niet bij op een WK. Er is één speler uit de Belgische competitie geselecteerd: Isaac Kiese Thelin. De spits maakte dit seizoen het mooie weer bij Waasland-Beveren, maar zal bij de Zweden vooral bankzitter zijn.

4. Wat u mag weten

U moet op dit WK niet zoeken naar Zlatan Ibrahimovic. Er waren geruchten dat de flamboyante spits zijn terugkeer zou maken bij de nationale ploeg, maar daar bleef het ook bij. Ibrahimovic - die nu zijn brood verdient bij het Amerikaanse LA Galaxy - kon nooit scoren op een WK.

