Man. City als hofleverancier, Nigeria als jongste team en slechts 7 tieners: enkele cijfers die u moét weten over het WK MH

04 juni 2018

20u53

Bron: Gracenote Sports 0 WK voetbal De 32 selecties zijn compleet. Liefst 736 spelers zakken straks af naar Rusland. Een overzicht van de opvallendste cijfers.

* Costa Rica heeft de oudste ploeg: 29 jaar en 203 dagen als gemiddelde.

* Nigeria heeft met 25 jaar en 337 dagen als gemiddelde de jongste kern.

* Vier spelers geboren in de jaren ’70 zakken af naar Rusland.

* Egyptisch doelman Essam El-Hadary (45) wordt de oudste speler die in actie komt op een WK.

* Slechts zeven tieners werden opgeroepen in de 32 teams.

* Australiër Daniel Arzani wordt met zijn 19 jaar en 161 dagen de jongste speler van het WK.

* Voor het eerst sinds 1990 zal er geen enkele speler onder de 19 jaar te bewonderen zijn.

* Manchester City is met 16 spelers hofleverancier op het WK. Geen enkele club doet beter. Real Madrid (15) en Barcelona (13) volgen als nummers twee en drie.

* Ondanks de afwezigheid van Italië, ziet Juventus toch 11 spelers naar Rusland vertrekken.

* Qua competitie is de Premier League de grote slokop in Rusland (106 spelers). Daarna volgen La Liga (78) en de Bundesliga (62).

* De Marokkaanse nationale ploeg telt meer spelers geboren in Frankrijk dan in Marokko zelf. Slechts 6 van de 23 werden geboren in het Noord-Afrikaanse land.

* 49 spelers op het WK werden geboren in Frankrijk.

* Qua gestalte doet Servië met gemiddeld 186,04 cm het beste.

* Saudi-Arabië heeft daarentegen de kleinste groep - letterlijk dan (176,96 cm).

* Zeven spelers kunnen scoren op hun verjaardag in Rusland: Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Odion Ighalo, Rodney Wallace, Seyed Majid Hosseini, Kristoffer Nordfeldt en Rodrigo Betancur.

* België is Europa's meest ervaren elftal als het aankomt op caps (1054 in totaal). Goed voor een gemiddelde van 45 per speler.

