Mag outsider Spanje niet deelnemen aan WK voetbal van volgende zomer?

Bron: El Pais, Daily Mail 0 Getty Images Zien we Ramos, Isco en Asensio niet op het WK? WK voetbal De FIFA dreigt ermee om Spanje te schorsen en zo niet te laten deelnemen aan het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Dat schrijft de Spaanse krant El Pais. De reden is een voorstel van de Hogere Raad voor Sport om nieuwe bondsvoorzittersverkiezingen te organiseren.

De FIFA zou in een brief aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) gemeld hebben dat ze de voorzittersverkiezing ziet als een vorm van overheidsinmenging in de werking van de voetbalbond, en dat mag niet volgens de regels van de Wereldvoetbalbond. Door te dreigen met een schorsing wil de FIFA volgens El Pais die inmenging voorkomen.

Bondsvoorzitter opgepakt

Op 18 juli werd de Spaanse bondsvoorzitter Angel Maria Villar opgepakt op vraag van het Spaanse gerecht. Dat verdacht hem ervan jarenlang een netwerk te hebben geleid dat zich binnen het Spaanse voetbal schuldig maakte aan corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering.

Villar kwam begin augustus weer op vrije voeten nadat hij een borg van 300.000 euro ophoestte. Zijn zoon Gorka, ook betrokken, kwam eveneens vrij nadat hij 150.000 euro betaalde. Villar weigert echter ontslag te nemen als bondsvoorzitter en interim-voorzitter Juan Larrea blijft hem ook steunen. Daarom wilde de Hogere Raad voor Sport nieuwe verkiezingen organiseren, maar daar wil de FIFA nu dus een stokje voor steken.

Maradona haalde Spanje tijdens de loting uit de trommel.

